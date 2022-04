China stelt laatste satellietlancering voor eigen navigatiesysteem BeiDou uit

China heeft de lancering van de laatste satelliet voor GPS-alternatief BeiDou afgeblazen vanwege 'technische problemen' met de Lange Mars-3B-raket. De lancering had dinsdag rond 4:30 uur Nederlandse tijd moeten plaatsvinden.

Veel details geeft de Chinese overheid niet over het uitstellen van de raketlancering, alleen dat er tijdens de prelanceringstests 'enkele technische problemen' zijn aangetroffen. Daarom heeft de overheid de lancering uitgesteld tot een nog onbekende datum.

Volgens de South China Morning Post zitten de problemen in de Lange Mars-3B-raket en zijn ze tijdens een routinecheck aangetroffen. Met de lancering zou de laatste satelliet voor de derde generatie van het BeiDou-navigatiesysteem in een baan om de aarde worden gebracht.

Met dit systeem wil China minder afhankelijk zijn van de Verenigde Staten, voor het geval dat China ooit de toegang tot GPS wordt ontzegd. Dit navigatiesysteem wordt namelijk beheerd door de Amerikaanse Space Force. De Chinese krant citeert een Australische analist, die zegt dat guided raketten tijdens een conflict 'waardeloos' zouden zijn als ze te veel op GPS zouden vertrouwen voor hun navigatie.

De eerste BeiDou-satellieten werden in 2000 gelanceerd en hadden toen militaire applicaties als primair doel. Inmiddels wordt het satellietnavigatiesysteem ook voor commerciële toepassingen gebruikt, zoals in smartphones en bussen. De derde generatie van het BeiDou-systeem bestaat in totaal uit dertig satellieten, inclusief de nog te lanceren satelliet, schrijft de krant. China claimt sinds eind 2018 een wereldwijde dekking te hebben via BeiDou.