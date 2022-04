Signify maakt Philips Hue-ledstrip modulair met connectors

Signify heeft enkele Philips Hue-lampen een update gegeven, en een Hue White A21-lamp met E27-fitting en een lichtopbrengst van 1600 lumen aangekondigd. De Hue Lightstrip Plus heeft bluetoothondersteuning en is modulair.

Voor de Hue Lightstrip Plus levert Signify voortaan een connector om strips en afgeknipte stukken met elkaar te kunnen verbinden. Om de zoveel centimeter zijn daarvoor aansluitpunten geplaatst waar de verbinding op aan te sluiten is. Ook is voortaan bluetoothondersteuning aanwezig, zodat de installatie eenvoudiger is en bediening ook mogelijk is voor gebruikers zonder Hue Bridge. Half juni verschijnt de nieuwe versie van de Hue Lightstrip Plus. De Hue Lightstrip Plus van twee meter met alle accessoires kost 80, een verlengstuk van een meter kost 25 euro.

De Philips Hue White A21 heeft zoals zijn naam al aangeeft, een A21-formfactor, waarmee de lamp iets groter is dan A19- alias A60-modellen die je meestal ziet. De lichtopbrengst van 1600 lumen vertaalt zich volgens Signify in het equivalent van een 100W-lamp. Ter vergelijking: de bestaande Hue White met E27-fitting biedt maximaal 806 lumen. Volgens de fabrikant is de A21-lamp dan ook vooral geschikt voor ruimtes waar veel licht nodig is, zoals garages. De Philips Hue White A21 verschijnt half juni voor 24,95 euro.

Ook de Bloom-tafellamp krijgt een update. De lichtopbrengst is verhoogd van 120 naar 500 lumen en ook deze lamp is van bluetoothondersteuning voorzien. Bovendien is sterkere dimming mogelijk dan voorheen. De Bloom 2020-tafellamp verschijnt half juni in het wit en zwart voor 80 euro.

Eind juni komen vervolgens de nieuwe Hue Centris-plafondlampen, bestaande uit een diffuse plafondverlichting en richtbare spots. De Centris verschijnt in zowel witte als zwarte varianten en met twee, drie of vier witte of gekleurde spots. De spots zijn 350 graden te roteren en kunnen individueel aangestuurd worden. De startprijs bedraagt 280 euro en de duurste variant kost 450 euro.