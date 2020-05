'Refresh Philips Hue Lightstrip is modulair en Hue Bloom wordt veel helderder'

Volgens HueBlog werkt Philips aan nieuwe versies van de Lightstrip Plus en Hue Bloom. De nieuwe Lightstrip plus kan op bepaalde punten in stukken geknipt worden, maar ook weer opnieuw verbonden worden. De nieuwe Bloom heeft een aanzienlijk hogere helderheid.

HueBlog schrijft dat er speciale connectorstukjes geleverd worden bij de Lightstrip Plus en dat de nieuwe generatie ook zo in elkaar zit dat wanneer men op het aangeduide stukje de strips afknipt, deze opnieuw gekoppeld kunnen worden. Volgens het blog is de maximale helderheid nog steeds 1600 lumen en kunnen de strips naar verwachting om de 33 centimeter geknipt worden. Verder is op de verpakking te zien dat deze bijgewerkte versie ook bluetooth ondersteunt. Een prijs en releasedatum heeft HueBlog nog niet. De oude Lightstrip kost 79,95 euro bij Philips zelf.

De Hue Bloom krijgt een helderheid van maximaal 500 lumen, terwijl dat bij het oude model nog een relatief lage 120 lumen is. Ook dit model moet bluetooth krijgen, waardoor de Hue Bridge geen vereiste meer is. Het blog heeft ook nog geen prijs en releasedatum van de nieuwe Bloom. De oude Bloom heeft een adviesprijs van 69,95 euro.

De voorraadsituatie van deze producten lijkt ook in lijn te liggen met een aankomende vernieuwing: op de Hue-site zijn de Lightstrips geen van allen leverbaar en de huidige Hue Bloom is helemaal niet te vinden op meethue.com.