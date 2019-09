Signify kondigt Philips Hue Play Sync Box aan voor tv, gameconsole en settopbox

Signify heeft de Philips Hue Play HDMI Sync Box aangekondigd. Het apparaat stelt gebruikers in staat om de Hue-verlichting in hun woonkamer te synchroniseren met de beelden van de televisie en van andere apparaten die via hdmi zijn aangesloten. Het toestel kost 250 euro.

Met de Philips Hue Play HDMI Sync Box kunnen gebruikers tot tien slimme Hue-lampen synchroniseren met de kleuren van de beelden die op het televisiescherm worden weergegeven. Wanneer de lampen rond de kijkpositie worden gepositioneerd, bevindt de gebruiker zich volgens Signify 'middenin de film of de game', een ervaring die door de fabrikant surround lighting is gedoopt.

De zwarte Sync Box wordt tussen de televisie en een of meerdere hdmi-apparaten geplaatst. Gebruikers kunnen tot vier toestellen tegelijk aansluiten, gaande van satelliet- en kabeldecoders over blu-rayspelers tot laptops en settopboxen als een Apple TV. De Sync Box, die ook overweg kan met 4k-signalen, schakelt automatisch tussen de vier verschillende hdmi-kanalen, afhankelijk van welke bron op dat moment wordt gebruikt. Er zit ook een hdmi-uitgang op het kastje welke verbonden moet worden met de hdmi arc-aansluiting van de televisie.

Volgens Signify houdt de Sync Box bij het analyseren van het beeldsignaal en de omzetting naar lichteffecten ook rekening met de diepte in het beeld. Een rode auto in de verte zal daardoor bijvoorbeeld alleen door de voorste Hue-lampen worden opgepikt. Signify stelt dat er bij de omzetting van beeld naar licht geen enkele zichtbare vertraging optreedt.

Bij de Hue Play HDMI Sync Box hoort een nieuwe Hue-app waarmee de gebruiker onder meer de helderheid, snelheid en intensiteit van de lichteffecten kan regelen. Het is via de app ook mogelijk om een aantal voorkeursinstellingen te configureren, bijvoorbeeld voor vaak gespeelde games.

De Philips Hue Play HDMI Sync Box is midden oktober verkrijgbaar bij MediaMarkt Nederland en online in Nederland en België via meethue.com. De adviesprijs bedraagt 250 euro.