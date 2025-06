Signify lijkt 8k-versie van Philips Hue Play HDMI Sync Box te verkopen

Signify lijkt een nieuw model van de Philips Hue Play HDMI Sync Box te verkopen met 8k-ondersteuning. Dat blijkt uit productfoto's die online zijn verschenen. De fabrikant zelf heeft nog niks bekend gemaakt over een eventuele productrevisie.

De foto's zijn op de Amazon-productpagina van de Philips Hue Play HDMI Sync Box geplaatst, al staat in de titel nog dat het de 4k-versie betreft. Naast de doos, waarop vermeld staat dat het apparaatje 8k ondersteunt, lijkt de Sync Box vrijwel identiek ten opzichte van het origineel. Het enige verschil lijkt te zijn dat er een rand aan de bovenkant van de box is toegevoegd.

De voedingsadapter heeft daarentegen wel een grote wijziging ondergaan. Die van de 4k-versie had drie aansluitingen, zodat er naast de Sync Box ook twee andere apparaten konden worden aangesloten, zoals Hue Play-lichtbalken. De nieuwe variant heeft er slechts één. Meer informatie is er nog niet bekend. Het is dus niet duidelijk of de nieuwe Sync Box, naast 8k, bijvoorbeeld ook 4k met 120Hz of HDMI 2.1 ondersteunt.

De originele Philips Hue Play HDMI Sync Box stamt uit 2019. Het apparaat stelt gebruikers in staat om de Hue-verlichting in hun woonkamer te synchroniseren met de beelden van de televisie en van andere apparaten die via hdmi zijn aangesloten. Tweakers publiceerde destijds een review van de Sync Box.