Microsoft stopt met diagnosetool die automatisch problemen kan oplossen

Microsoft vervangt de legacy-troubleshooter Support Diagnostic Tool, het programma waarmee Windows automatisch problemen in het besturingssysteem kon oplossen. Dat gebeurt in 2025, maar sommige troubleshooters worden eerder vervangen.

Microsoft schrijft op een supportpagina dat het vanaf 2025 alle legacy-troubleshooters uit Windows 11 wil verwijderen. Het gaat om alle troubleshooters in Windows, zoals de Spraak- of de Toetsenbord-troubleshooter. Dat zijn ingebouwde tools waarmee Windows automatisch problemen kan detecteren en in sommige gevallen kan oplossen, bijvoorbeeld door een driver te resetten. Al die troubleshooters werken op hetzelfde onderliggende platform, de Microsoft Support Diagnostics Tool of MSDT. Microsoft wil daar op termijn de stekker uit trekken. In sommige gevallen wordt de troubleshooter vervangen door de Get Help-software, die ongeveer dezelfde functionaliteit heeft.

Dat gebeurt definitief in 2025. Al voor die tijd wordt er een bepaald aantal troubleshooters verwijderd. Dat gebeurt al in 2023 bij de volgende update van Windows 11. In 2024 wordt dat proces afgerond; in de loop van die twee jaar moeten alle troubleshooters stuk voor stuk uit Windows verdwijnen tot eind 2025 alle tools vervangen worden. Dat gebeurt met de Get Help-app.

Microsoft verwijdert troubleshooters voor audio, Background Intelligent Transfer Service of BITS, bluetooth, netwerken, printers, programmacompatibiliteit, videoplayback, Windows Media Player en Windows Update. De verwijdering gebeurt alleen in de recentste versie van Windows 11. Gebruikers die op versie 22H2 of ouder zitten, of op Windows 10, Windows 8.1 of Windows 7, krijgen er niet mee te maken.

In plaats van een automatische diagnose en mogelijke reparatie, worden gebruikers in de toekomst naar Microsofts Get Help-app gestuurd. Microsoft geeft geen reden voor het stopzetten van de tool. In het verleden zijn er regelmatig kwetsbaarheden en zerodays ontdekt in MSDT, maar het is niet bekend of dat ermee te maken heeft.

Update: in het stuk stond aanvankelijk dat Microsoft de tool volledig verwijdert uit Windows 11, maar zoals Loller1 aangeeft gaat het bedrijf de legacy-troubleshooters vervangen door de Get Help-app.