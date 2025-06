Insider-build Windows 11 kan rgb-hardware bedienen vanuit Instellingen

Microsoft werkt aan ondersteuning voor het aansturen van rgb-verlichting in computeronderdelen. De functionaliteit is verschenen in de nieuwste Insider-build van Windows 11. Met deze functionaliteit worden de eigen rgb-apps van hardwaremakers wellicht overbodig.

Twitter-gebruiker @thebookisclosed toont screenshots waarop te zien is dat de rgb-verlichting van zijn gamingtoetsenbord bestuurd kan worden via een menu in de Windows 11 Instellingen-app. Daar staan opties voor helderheid, type effect, snelheid en kleur. Die laatste kan zelfs aangepast worden op de accentkleur van Windows 11, die zich op zijn beurt overigens weer kan aanpassen aan de bureaubladachtergrond.

Nu nog moet met rgb uitgeruste hardware aangestuurd worden met losse software. De fabrikanten hebben daarvoor hun eigen apps ontwikkeld; Razer Synapse, Corsair iCue, NZXT Cam en Logitech G Hub zijn daar voorbeelden van. Ook zijn er apps als OpenRGB die al proberen om alles onder een opensource-dak te krijgen. Adresseerbare rgb-leds zitten tegenwoordig in veel hardware, zoals keyboards, ventilatoren, werkgeheugen, moederborden, videokaarten en meer.

Microsoft spreekt in de aankondiging van build 25295 niet van de aanwezigheid van de nieuwe instellingen. Dat is op zich niet verrassend; het komt wel vaker voor dat de gemeenschap nieuwe dingen in Insider-builds ontdekt die Microsoft niet zelf prijs heeft gegeven. Of de functie daadwerkelijk in Windows 11 terechtkomt, is ook niet zeker, maar het lijkt er hiermee wel op.

Beeld via @thebookisclosed op Twitter