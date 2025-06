Jolla brengt Sailfish OS 4.5 uit met ondersteuning voor Android 11-apps

Jolla heeft Sailfish OS 4.5 Struven Ketju uitgebracht, een software-upgrade die ondersteuning voor Android 11-apps met zich meebrengt. Deze uitgebreide ondersteuning betekent dat de apps langer veiliger moeten zijn en extra privacyfuncties krijgen.

Het Sailfish-smartphonebesturingssysteem laat gebruikers met Android AppSupport Android-apps installeren. Voor de deze week uitgebrachte Sailfish-upgrade ondersteunde Sailfish maximaal Android 10-apps, wat betekent dat Sailfish geen gebruik maakt van beveiligingsupdates of andere nieuwe functies die alleen in nieuwere Android-versies zitten. Met de 4.5-update ondersteunt het besturingssysteem Android 11-apps. Google ondersteunt Android 11 nog tot in ieder geval 2024, dus de AppSupport-upgrade betekent dat Sailfish-gebruikers in ieder geval tot volgend jaar verzekerd moeten zijn van beveiligingspatches van Android-apps, stelt Jolla.

De upgrade brengt andere Android 11-functies, zoals dat Android-apps meer gescheiden van elkaar werken en zo volgens Jolla minder inbreuk maken op de privacy van de gebruiker. Sailfish ondersteunt daarnaast scoped storage op SD-kaartjes en one-time permissions bij apps, en beperkt het gebruik van de gebruikerslocatie verder. AppSupport moet verder veiliger en stabieler werken, stelt Jolla.

Met de update horen gebruikers verder dezelfde geluidseffecten in Android-apps als in de rest van het besturingssysteem en het OS moet beter overweg kunnen met headsets tijdens videobelgesprekken. Gebruikers kunnen daarnaast het geluidsvolume per Android-app instellen.

Buiten AppSupport brengt Struven Ketju voor ontwikkelaars nieuwe api's met zich mee voor bijvoorbeeld het beheren van gebruikersdata, kaartintegratie en bluetooth. Verder krijgt de Calendar-app een nieuwe interface en kunnen gebruikers een alfanumerieke beveiligingscode instellen voor de telefoon. Tot slot moet de accuduur verder gaan en zijn er zevenhonderd bugfixes.