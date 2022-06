Het is een beetje een Asterix-verhaal. Als je iOS en Android ziet als de Romeinen, hebben de twee heel Gallië veroverd. Héél Gallië? Nee, een klein dorpje blijft dapper weerstand bieden tegen de overheersing van het duopolie van de smartphonemarkt. In dat dorpje wonen organisaties als pmOS, Maemo Leste en UBPorts, die proberen eigen besturingssystemen uit te brengen voor telefoons. Dat smartphones alleen iOS of Android zouden kunnen draaien, is dus min of meer een idee-fixe.

Vorig jaar besteedden we al aandacht aan de Pine64 Pinephone. Deze telefoon met dertien besturingssystemen kon op Tweakers op veel aandacht rekenen: het artikel belandde in de top tien van in 2020 meestgelezen artikelen over smartphones.