Huawei testte camerasysteem dat Oeigoeren herkent en Chinese overheid kan tippen

Huawei werkte in 2018 met het gezichtsherkenningsbedrijf Megvii aan een camerasysteem dat met behulp van kunstmatige intelligentie een Oeigoer kan identificeren in een menigte. Zodra het systeem een Oeigoer identificeerde, kan het een alarm sturen naar de Chinese overheid.

Het camerasysteem scant gezichten in een menigte en schat de leeftijd, het geslacht en de afkomst van alle personen, schrijft The Washington Post op basis van een Huawei-rapport. Wanneer het systeem het gezicht van een Oeigoer identificeert, kan het een 'Oeigoeralarm' laten afgaan. Dit alarm kan volgens de krant mogelijk naar de Chinese overheid worden gestuurd.

Volgens het rapport gaat het om een systeem met apparatuur van Huawei en gezichtsherkenningssoftware van Megvii. Doel van het rapport was om te onderzoeken of het camerasysteem van de twee bedrijven goed samen kan werken met andere toezichtsoftwarepakketten om 'naadloos openbaar toezicht' mogelijk te maken. Voor het systeem leverde Huawei camera's, servers, netwerkapparatuur en andere hardware en software, schrijft de krant.

Het rapport stelt verder dat het systeem snapshots van burgers kan maken. Bij het herkennen van het gezicht van een Oeigoer, kan het systeem daarnaast tien seconden aan beeldmateriaal van daarvoor en daarna laten zien. Het rapport gaf geen details over of het systeem daadwerkelijk in de praktijk is gebruikt of niet. De krant merkt wel op dat de New York Times eerder berichtte over een soortgelijk gezichtsherkenningssysteem, dat Oeigoeren in de gaten moet houden. Dit systeem zou door meerdere Chinese politiediensten worden gebruikt en in één stad een half miljoen keer zijn ingezet om te scannen naar Oeigoeren.

Het rapport was tot voor kort te vinden op Huawei's website, maar werd volgens de krant offline gehaald toen deze vragen stelde aan Huawei en Megvii. De krant werd door onderzoekscollectief IPVM getipt over het rapport. Beide bedrijven hebben tegenover de krant bevestigd dat het rapport echt is. Volgens een Huawei-woordvoerder gaat het om een test en is het camerasysteem niet in de praktijk ingezet. Huawei zou alleen apparatuur leveren 'voor zulk soort testen' en zou zelf geen 'aangepaste' algoritmes of programma's leveren. Megvii zegt dat hun gezichtsherkenningssystemen niet zijn ontwikkeld om etnische groeperingen te targeten of te labelen.