Alibaba en Tencent moeten details algoritmes met Chinese overheid delen

De Cyberspace Administratie China heeft details opgevraagd over de door Chinese techgiganten gebruikte algoritmes. De Chinese overheid probeert met dergelijke acties naar eigen zeggen misbruik op het gebied van datagebruik door grote techbedrijven te bestrijden.

Onder meer TikTok-moederbedrijf ByteDance, webwinkel Alibaba en houdstermaatschappij Tencent hebben details over hun algoritmes moeten delen met de CAC, zo weet Bloomberg te melden. De uitvoerende arm van de Centrale Commissie Cyberspace-affaires vereist vooralsnog niet het daadwerkelijke algoritme dat een bedrijf gebruikt. Er wordt onder meer een door de bedrijven opgestelde zelfreflectie op het gebied van cyberbeveiliging vereist, almede een beschrijving van het soort data dat verzameld wordt, of er biometrische of aan identiteit gerelateerde data van een gebruiker verzameld wordt en wat voor data er gebruikt wordt om algoritmes te trainen.

De CAC kan naar eigen inzicht meer informatie opvragen van Chinese techbedrijven. De maatregelen maken onderdeel uit van een algehele aanpak van de Chinese Communistische Partij om misbruik van gebruikersgegevens door techbedrijven aan banden te leggen. Hiervoor zijn recentelijk meerdere wetten aangenomen en richtlijnen uitgeschreven.

Algoritmes spelen daarbij een centrale rol, dergelijke code in elk geval deels gebruikmaakt van gebruikersgegevens. Algoritmes worden door de betreffende bedrijven doorgaans als bedrijfsgeheim gezien; de manier waarop een algoritme functioneert is mede bepalend voor het succes van een dienst. Hoe Alibaba bijvoorbeeld productsuggesties doet, bepaalt deels of en waaraan klanten geld spenderen. Ook op sociale media is het gebruikte algoritme bepalend voor de gebruikerservaring. Overigens heeft TikTok geen details over het algoritme hoeven delen, maar zusterapp Douyin, ook in handen van ByteDance, is wel onderhevig aan het directief. TikTok is namelijk exclusief in het buitenland beschikbaar, terwijl Douyin voor de Chinese markt bedoeld is.

Update, 20.50 uur: Er is duiding over de regels met betrekking tot ByeDances sociale media toegevoegd aan het artikel.