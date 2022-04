TikTok passeert een miljard maandelijkse gebruikers

Video-app TikTok heeft wereldwijd een miljard maandelijkse gebruikers gepasseerd. Dat meldt moederbedrijf ByteDance in een blogpost. Volgens het platform zijn de meeste gebruikers in de VS, Europa, Brazilië en Zuidoost-Azië.

ByteDance meldt op zijn blog dat iedere maand 'meer dan een miljard gebruikers' het sociale medium bezoeken. TikTok-coo Vanessa publiceert daarbij een video op het platform, waarin ze TikTok-gebruikers bedankt. Het videoplatform is tijdens de pandemie aanzienlijk gegroeid, merkt ook persbureau Reuters op. Het platform zou met zijn nieuwe mijlpaal 45 procent zijn gegroeid ten opzichte van juli 2020.

TikTok kwam in 2017 voor het eerst beschikbaar in een aantal landen en kwam in augustus 2018 wereldwijd uit, na een fusie met Musical.ly. In januari 2018 meldde het platform dat het ongeveer 55 miljoen wereldwijde gebruikers had, schrijft Reuters. Aan het einde van dat jaar steeg dat aantal naar 271 miljoen en in december 2019 had het platform ruim een half miljard actieve gebruikers. De app zou een jaar geleden al twee miljard keer zijn gedownload, hoewel dat niets zegt over het aantal actieve gebruikers.

Het succes van TikTok is niet onopgemerkt gebleven bij andere sociale media. Verschillende andere platforms hebben TikTok-achtige functies in hun eigen apps gebouwd. Zo introduceerde Instagram eerder een Reels-functie voor korte video's op het platform. YouTube bracht eerder dit jaar zijn soortgelijke Shorts-feature uit in Nederland en België. Snapchat kwam vorig jaar ook al met een TikTok-achtige Spotlight-functie.

Het Chinese platform is in de afgelopen jaren ook meermaals in opspraak gekomen. Het platform werd in 2019 en 2020 betrokken bij verschillende decreten van de vorige Amerikaanse president Donald Trump, die de app zag als een bedreiging voor de nationale veiligheid van de VS. Trump wilde onder andere afdwingen dat TikTok zijn Amerikaanse divisie zou verkopen, en de app verbieden in de VS als hieraan niet werd voldaan. De verordeningen werden echter nooit van kracht en werden uiteindelijk teruggedraaid door Joe Biden, hoewel ook de huidige Amerikaanse president de risico's van Chinese apps evalueert.

TikTok is ook meerdere keren in opspraak gekomen vanwege privacyzorgen. De app kreeg eerder dit jaar nog een boete van 750.000 euro opgelegd van de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens, omdat de app de privacy van Nederlandse gebruikers heeft geschonden door de privacyverklaring alleen in het Engels aan te bieden. Ook de Ierse privacytoezichthouder heeft twee onderzoeken naar de app gestart, die zich respectievelijk richten op dataverzameling van minderjarige TikTok-gebruikers en datadeling door TikTok met China.