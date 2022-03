TikTok laat meer gebruikers video's uploaden in 1080p-resolutie

TikTok brengt een app-update uit waardoor meer gebruikers voortaan video's kunnen uploaden in een 1080p-resolutie en alle gebruikers gifs kunnen inzetten als virtuele bewegende achtergrond. Via een nieuwe tool wordt het ook mogelijk om de videokwaliteit verder te verbeteren.

De optie om in 1080p-kwaliteit te uploaden moet manueel aangevinkt worden in de app. Dat doen gebruikers door een video te maken, of te selecteren uit hun fotobibliotheek, en vervolgens door te klikken tot de publicatiepagina tevoorschijn komt waarop de omschrijving van de video wordt ingevoerd. Op die pagina kan men binnenkort via 'meer opties' de functie aanklikken om alle video's in 1080p-kwaliteit te uploaden.

De optie om video's in 1080p-kwaliteit te uploaden was voor sommige gebruikers al langer beschikbaar, maar werd nu gecommuniceerd via een persbericht. Daarin staat te lezen dat de optie in enkele landen beschikbaar wordt gesteld. Het is niet duidelijk of de functie ook in Nederland en België zal worden uitgerold.

Niet enkel de 1080p-optie moet de kwaliteit van video's op TikTok helpen verbeteren. Het platform zal haar gebruikers met de nieuwe update ook de optie aanbieden om de belichting van video's te corrigeren en kleurcorrectie toe te passen met een enkele druk op de knop.

Via de update kunnen gebruikers ook gifs gebruiken als achtergrond van hun video's. Het platform werkt hiervoor samen met Giphy. De gif-bibliotheek van Giphy zal doorzoekbaar zijn vanuit de TikTok-app waarna gebruikers zichzelf in de gif kunnen plaatsen zonder dat hun oorspronkelijke achtergrond nog zichtbaar is.

Eerder vandaag kwam aan het licht dat TikTok is begonnen met een test waarbij gebruikers gamebeelden vanaf Windows-pc's kunnen streamen op het platform. De test omvat enkele duizenden gebruikers. Moederbedrijf ByteDance bevestigde de test maar wist nog niet zeker of de software waarmee gewerkt wordt, TikTok Live Studio, ook zal uitkomen. Het is onbekend of de test ook in Nederland of België loopt.