TikTok test integreren Stories op For You-pagina

Sociaal medium TikTok test het integreren van Stories op de For You-pagina. Dat moet de Stories beter zichtbaar maken. Uploaden kan bovendien via een modus na een druk op het +-teken, in plaats van een balk aan de zijkant.

De Stories verdwijnen nog steeds na 24 uur, meldt Matt Navara, voormalig redacteur van The Next Web. Als TNW-redacteur publiceerde hij geregeld als eerste over testen van socialemediabedrijven. Stories waren in TikTok alleen zichtbaar via de profielpagina van een uploader, maar verschijnen als onderdeel van de test nu dus op de For You-pagina van gebruikers. Die 'FYP-feed' is de centrale feed met video's in de app.

Dat het een Story is, is zichtbaar aan een blauw label boven de gebruikersnaam van de uploader. Het uploaden gebeurt nu via de +-knop, die uploaders ook gebruiken om reguliere video's te uploaden. Bij het uploaden heet de Stories-modus Quick. TikTok-moederbedrijf ByteDance heeft niet gereageerd op het verschijnen van het beeldmateriaal.

TikTok begon een klein half jaar geleden met Stories. De functie met na 24 uur verdwijnende posts komt uit Snapchat en is in de afgelopen jaren door veel sociale media gekopieerd. Onder meer Instagram, Facebook, WhatsApp en YouTube hebben de functie ook.