ESA verwacht Marslander ExoMars in september te kunnen lanceren

De Europese ruimtevaartorganisatie ESA verwacht dat de ExoMars-missie in september plaats kan vinden. Het is de bedoeling om dan de Rosalind Franklin-rover en het Kazachok-landingsplatform te lanceren.

De voorlopige lanceerdatum is vastgesteld op 20 september om 16.10 uur Nederlandse tijd. Als alles goed gaat, komt de Marslander na 9 maanden aan op de rode planeet. De landing zou dan op 10 juni 2023 plaatsvinden.

Voor de ExoMars-missie werkt ESA samen met de Russische ruimtevaartorganisatie Roscosmos, die de lancering uit zal voeren. In de afgelopen maanden zijn er tal van tests uitgevoerd met een kopie van de Marslander. Het exemplaar dat naar Mars gaat heet Rosalind Franklin, de kopie waarmee getest wordt heeft nu ook een naam: Amalia. Die rover is vernoemd naar de Italiaanse astrofysicus en professor Amalia Ercoli Finzi.

Het launch window is open tot en met 1 oktober. De lancering moet binnen deze tien dagen plaatsvinden, omdat alleen dan Mars en de aarde in een gunstige baan staan voor de lancering die zo weinig mogelijk energie kost. De planeten staan iedere 780 dagen in deze positie, waardoor Marslanceringen om de twee jaar plaatsvinden.

Het was de bedoeling om de ExoMars-missie al in 2020 uit te voeren, maar ESA haalde die deadline niet door problemen met de parachute die de ruimtevaartorganisatie niet op tijd kon oplossen. De missie moest daarom twee jaar later plaatsvinden. Volgens ESA zijn alle problemen inmiddels verholpen en is de rover klaar voor een lancering in september.

Foto's: ESA

De Rosalind Franklin-rover is onder andere uitgerust met een boor om monsters te nemen uit het Marsoppervlak. Bij een test met de Amalia-rover is het gelukt om tot een diepte van 1,7 meter te boren. Communicatie met de Marslander zal onder andere via de ExoMars Trace Gas Orbiter verlopen. Die draait al sinds 2016 rondjes om Mars. Die satelliet werd ook gebruikt om ESA's vorige Marslander naar de rode planeet te brengen: Schiaparelli. Die rover crashte echter doordat de hoogte verkeerd werd geschat en de parachute te vroeg open ging.

Video uit 2018 over de ExoMars-missie