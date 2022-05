Europese astronauten roepen politiek op te investeren in eigen crewcapsules

Een groep Europese astronauten roept de Europese politiek op om zelf technologie te ontwikkelen om mensen te lanceren. De astronauten willen dat ESA geen stoeltjes meer hoeft in te kopen bij andere landen of bedrijven, maar zelf zulke missies kan uitvoeren.

Het pleidooi is afkomstig van de Association of Space Explorers. Dat is de belangenorganisatie van alle 45 Europese astronauten die nu actief zijn, maar ook oudere ruimtevaarders. De ASE roept Europese leiders in een manifest op werk te maken van een manier om zelf bemenste vluchten uit te kunnen voeren. Momenteel heeft het Europees ruimteagentschap ESA wel eigen raketten zoals de Ariane 5 en Vega, maar om astronauten de ruimte in te sturen moet het ruimteagentschap aankloppen bij Rusland of bedrijven als SpaceX. De Europese astronauten vinden dat het moment is aangebroken dat het continent zelfstandiger moet worden op dat gebied. Concrete plannen noemen de astronauten niet; het gaat met name om een oproep aan politici om te investeren in die optie.

De astronauten vinden dat dat moment uitgerekend nu is gekomen. "Na covid heeft Europa weer verbindende dromen nodig om talent binnen Europa te houden, om economische kansen te pakken en om zichzelf weer leidend te maken tussen technologisch geavanceerde landen", schrijven ze in het manifest. "Europese leiders moeten met grote spoed beslissen of Europa zijn ambities versnelt en in de voorhoede van ruimteverkennende landen blijft, of dat het achter gaat lopen en een rol krijgt van junior-partner voor in de komende decennia."

De groep astronauten waarschuwt dat als Europa geen actie onderneemt, het continent grote kansen kan missen en niet aan zijn eigen doelstellingen kan voldoen, omdat het dan afhankelijk wordt van andere landen voor het vervoer van astronauten. "We worden dan betalende klanten in een zwakke positie. We herhalen dan de fouten die we in het verleden op andere strategische punten hebben gemaakt", schrijven de astronauten, al noemen ze geen concrete voorbeelden. Europa heeft in het begin van de eeuw wel gewerkt aan een eigen bemenste capsule, het Crew Space Transportation System, maar dat is nooit verder dan de tekentafel gekomen.

Hoewel het ontwikkelen van zo'n capsule veel geld zou kosten, denken de astronauten dat er ook een grote kans ligt voor Europa. Ze verwijzen daarbij naar Amerikaanse initiatieven waarbij NASA bedrijven geld betaalt voor het ontwikkelen van capsules. "De recente interesse van de private sector laat zien dat zo'n programma ook de economie kan versnellen en het betaalbaar voor Europa is." De astronauten wijzen er ook op dat hoewel Europa's totale BNP net zo hoog is als dat van Amerika, de investeringen in ruimteverkenning slechts een tiende zijn van NASA's budget.