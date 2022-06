ESA stelt ExoMars-missie definitief uit vanwege sancties tegen Rusland

De Europese Marsmissie ExoMars is definitief uitgesteld. De sancties tegen Rusland maken het niet mogelijk de missie in 2022 te lanceren. ESA gaat onderzoeken of het de missie zonder Rusland kan laten doorgaan.

Het European Space Agency heeft besloten het Europese sanctiebeleid van Europa te volgen en ziet daarom geen mogelijkheid om nog met het Russische ruimteagentschap Roskosmos samen te werken. Dat gebeurt in ieder geval niet in 2022. Daarmee is de lancering van ExoMars definitief van de baan.

De rover zou aanvankelijk omhooggaan aan boord van een Russische Sojoez-raket. ESA zegt dat het op zoek gaat naar een alternatief om de rover te lanceren. Daarbij kijkt het ruimteagentschap met name naar de komende Ariane 6-raket, al duurt het naar verwachting nog jaren voordat die raket operationeel is.

Naast ExoMars zijn er verschillende andere Europese missies die tijdelijk zijn stilgezet. Dat zijn de lanceringen van de Galileo-navigatiesatellieten M10 en M11, de wetenschappelijke Euclidsatelliet en de aardobservatiesatelliet EarthCARE. Die zouden door het Franse Arianespace worden gelanceerd, maar dan wel met een Russische Sojoez-raket. Rusland trok eerder al zijn personeel terug van de Europese lanceerbasis Kourou in Frans-Guyana. Ook voor deze missies wil ESA een alternatieve raket zoeken.

De beslissing om ExoMars uit te stellen komt niet helemaal onverwacht. Twee weken geleden waarschuwde ESA al dat de lancering 'zeer waarschijnlijk' niet in 2022 zou plaatsvinden. Vanwege de stand van Mars zal het nog minimaal twee jaar duren voordat een volgende lanceerpoging kan worden ondernomen.