ESA stelt eerste lancering van Ariane 6-raket uit tot 'ergens in 2023'

Het Europese ruimtevaartagentschap ESA verwacht niet in 2022 al met de Ariane 6-raket te lanceren. ESA denkt dit nu pas ergens in het volgende jaar te kunnen doen. De Ariane 6-raket moet de Ariane 5- en de Russische Sojoez-raketten opvolgen.

ESA's directeur-generaal Josef Aschbacher zegt tegen de BBC dat de Ariane 6-raket volgend jaar voor het eerst wordt gelanceerd. In het gesprek geeft hij niet aan waarom de lancering dan pas plaats zal vinden. Hij geeft ook geen details over wanneer in 2023 hij verwacht dat de raket gelanceerd zal worden.

Het is niet voor het eerst dat de Ariane 6 wordt uitgesteld. In 2020 zei ESA dat de raket voor het eerst in 2022 gelanceerd zou worden. Op ESA's site wordt nog gesproken over het tweede kwartaal van 2022. ESA zei in 2020 de lancering te moeten uitstellen, vanwege de verschillende lockdowns. Ook waren er technische problemen, onder meer met de cryogene arm die de raket aan het lanceerplatform verbindt.

De Ariane 6-raket is sinds de invasie van Rusland in Oekraïne extra belangrijk geworden voor ESA. Sinds die invasie kan de Sojoez-raket niet meer worden gebruikt voor Europese doeleinden, terwijl daar wel op was gerekend. De haalbaarheid van bepaalde missies, zoals de Europese rovermissie naar Mars, hangt af van hoe snel ESA de Ariane 6 gelanceerd kan krijgen.

ESA werkt aan twee specificaties voor de Ariane 6-raket. De Ariane 62 krijgt twee boosters en kan 4,5 tot 5 ton in geostationary transfer orbit brengen. Deze baan wordt voornamelijk voor satellieten gebruikt. De Ariane 64 krijgt vier boosters en kan 11,5 ton in de gto-baan brengen. ESA wil de 62-raket inzetten als vervanger voor de Sojoez-raket; de 64-versie geldt als opvolger van de Ariane 5.