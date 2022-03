Ruimtevaartorganisatie ESA plant nieuwe missie naar Venus

De Europese ruimtevaartorganisatie ESA wil ergens na 2030 een orbiter in een baan om de planeet Venus brengen. De ESA hoopt een beter beeld te krijgen van de kern tot aan de atmosfeer van Venus om te leren hoe de Aarde en Venus zo verschillend kunnen zijn.

De missie, die EnVision genoemd is, zal ergens in het begin van de jaren dertig moeten plaatsvinden, al is er nog geen jaar vastgelegd. Aan boord van de orbiter van de ESA komen verschillende apparaten die metingen moeten gaan uitvoeren boven Venus, waaronder een atmosferische infraroodsirene, spectrometers en een door de NASA geleverde radar. Daarnaast wordt als experiment met radiogolven de interne structuur en het zwaartekrachtsveld van Venus bestudeerd.

De vraag die de missie moet helpen beantwoorden is waarom de Aarde en Venus, terwijl ze allebei ongeveer even groot zijn, bestaan uit dezelfde bouwstenen en elkaars naaste buur zijn, zo van elkaar verschillen en waarom Venus zulke dramatische klimaatveranderingen heeft ondergaan: in plaats van dat het een bewoonbare planeet is, heeft het een giftige atmosfeer en is de planeet bedekt met dikke zwavelwolken. Dat moet ook inzicht geven in de potentiële toekomst van de aard, mochten hier catastrofale effecten van de uitstoot van broeikasgassen ontstaan.

Het is de tweede missie van de ESA naar de planeet Venus. Tussen 2005 en 2014 deed de ruimtevaartorganisatie met Venus Express onderzoek naar de atmosfeer boven de planeet. Sindsdien doet de Japanse ruimtevaartorganisatie JAXA onderzoek naar de atmosfeer van Venus.

Op 2 juni werd bekend dat de NASA ook twee missies naar Venus gepland heeft om meer te leren van de planeet. De drie ruimtevaartuigen gaan samenwerken om de meest volledige studie van Venus te maken die tot nu toe gedaan is.

EnVision zal naar Venus gestuurd worden aan boord van een Ariane 6-raket. Dat zal op zijn vroegst 2031 zijn. EnVision zal er vijftien maanden over doen om Venus te bereiken en nog eens zestien om in een baan om de planeet te komen. EnVision is de vijfde 'medium-class'-missie van de ESA. De andere missies zijn Solar Orbiter, Euclid, Plato en Ariel.