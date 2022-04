Ruimtetelescoop TESS heeft 2241 mogelijke exoplaneten ontdekt

Waarnemingen van de in 2018 gelanceerde ruimtetelescoop TESS heeft een catalogus opgeleverd met 2241 exoplaneetkandidaten. Het betreft verzameld bewijs voor 2241 kandidaatplaneten die om nabijgelegen sterren cirkelen.

Wetenschappers moeten nu bevestigen of de ontdekkingen daadwerkelijk nieuw ontdekte planeten buiten ons zonnestelsel zijn, maar het leidt waarschijnlijk tot een 'mogelijke explosie' van het aantal bekende exoplaneten, schrijft de NASA. Tot op heden is er bevestiging dat 120 kandidaten ook daadwerkelijk exoplaneten zijn. Over deze 2241 kandidaten, die tijdens de afgelopen, primaire, tweejarige missie van TESS zijn ontdekt, is een paper gepubliceerd.

De kandidaten zijn ontdekt met een methode waarbij sensoren van de telescoop een zeer kleine daling van de helderheid van een ster kunnen detecteren. Het gaat soms om een kleine dip in de helderheid van 0,1 procent of minder. Zo'n kleine daling in de helderheid kan worden veroorzaakt als een object zoals een exoplaneet voor de ster langs schuift.

Eventuele opvolgers van TESS kunnen de kandidaten nader onderzoeken, bijvoorbeeld of de atmosfeer van de mogelijke planeten water, zuurstof of andere moleculen bevat, zodat de planeet in potentie geschikt is voor leven. Daarbij kan gedacht worden aan de James Webb-telescoop, die in oktober dit jaar moet worden gelanceerd, of ESA's Ariel-telescoop die in 2029 de ruimte in moet gaan.

TESS werd in april 2018 gelanceerd en is de opvolger van de Kepler-ruimtetelescoop. In vergelijking met zijn voorganger is TESS met zijn vier groothoekcamera's in staat een veel groter gebied van de hemel in kaart te brengen. Kepler richtte zich op een relatief beperkt deel van de ruimte, met zo'n 150.000 sterren. TESS richt zich juist op sterren die relatief dichtbij staan, op maximaal driehonderd lichtjaar van de aarde. De primaire missie is voorbij, maar de huidige verlengde missie loopt nog door tot september 2022.