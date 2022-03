Astronomen ontdekken grootste groep sterloze planeten ooit

Een groep astronomen van de Europese Zuidelijke Sterrenwacht heeft via aangeleverde data van grond- en ruimtetelescopen een nieuwe groep van minstens zeventig sterloze planeten ontdekt. Het is de grootste groep van sterloze planeten die ooit werd ontdekt.

De sterloze planeten zouden een vergelijkbare massa hebben met Jupiter en bevinden zich naar verluidt in een gebied waar heel wat sterren ontstaan in de Schorpioen–Centaurus-associatie. Sterloze planeten zijn volgens de Europese Zuidelijke Sterrenwacht moeilijk te detecteren omdat ze zich niet in de buurt van een ster bevinden. Die zou lichtstralen op hen schijnen waardoor ze zichtbaar waren geworden voor optische telescopen. Omdat deze planeten nog 'nagloeien' na hun formatie waren ze volgens de sterrenwacht echter wel op te merken.

Dat wil niet zeggen dat de ontdekking vanzelf kwam. Het team achter de vondst combineerde immers data van verschillende telescopen in Chili waaronder data van de Very Large Telescope en de Visible and Infrared Survey-telescoop die op de Cerro Paranal-site staan in de Atacama-woestijn. Er werd ook data gebruikt van de Gaia-satelliet van ESA.

De gebruikte data omspande een periode van ongeveer twintig jaar. "We analyseerden kleine bewegingen, kleuren en helderheidsverschillen van tientallen miljoenen bronnen uit een groot gedeelte van de sterrenhemel", stelde astronome Núria Miret-Roig. Dat resulteerde in tienduizenden beelden die onderzocht moesten worden. Volgens de onderzoekers wijzen deze resultaten erop dat er nog veel meer van deze sterloze planeten kunnen rondzweven in het Melkwegstelsel.