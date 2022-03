Bloomberg: Intel plant bedrijfsafdelingen in Frankrijk, Italië en Duitsland

Bloomberg schrijft dat Intel nieuwe bedrijfsafdelingen in Frankrijk, Italië en Duitsland zal openen. Dat vernam het persagentschap van bronnen die dicht bij de onderhandelingen staan. Intel benadrukt in een reactie dat er nog geen beslissing werd genomen.

De Amerikaanse chipontwerper zal volgens bronnen van Bloomberg, die overigens anoniem willen blijven, in Duitsland een chipfabriek bouwen terwijl Frankrijk een onderzoeks- en ontwerpafdeling krijgt en in Italië een test- en assemblagedivisie zal worden gebouwd.

In Italië wordt er, volgens de bronnen van Bloomberg, aan Sicilië gedacht als potentiële regio voor de nieuwe bedrijfsafdelingen. Voor de afdelingen in Frankrijk denkt men naar verluidt aan de buurt van Parijs of Grenoble. De Intel-fabriek in Duitsland zal volgens de bronnen in de Oost-Duitse deelstaat Saksen worden gebouwd. Het kostenplaatje van deze Europese afdelingen zal volgens Bloomberg enkele tientallen miljarden euro’s bedragen.

De top van Intel zou nog in gesprek zijn met de betrokken lokale regeringen. In een reactie aan The Irish Times laat die weten dat er nog geen beslissing is genomen wat betreft toekomstige investeringen.