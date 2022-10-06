Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 06-10-2022 06:00 24

In gesprek met Intel-ceo Pat Gelsinger

Chipproductie, Arc-gpu's en nieuwe fabrieken

06-10-2022 • 06:00

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Pat Gelsinger over de toekomstplannen van Intel

In dit artikel gaan we dieper in op de toekomstplannen van Intel. Onlangs hield de chipgigant verschillende Q&A's waarin media vragen konden stellen aan ceo Pat Gelsinger. Tweakers was daarbij aanwezig. De topman ging onder meer in op zijn IDM 2.0-strategie, Intels technologieroadmap en plannen voor chipproductie-uitbreidingen. Gelsinger vertelt ook over het falen van Intels 10nm-procedé, de teleurstellende Arc-release en het stoppen met nandgeheugen en Optane.

Het is ongeveer anderhalf jaar geleden dat Pat Gelsinger aantrad als ceo van Intel. De topman werkte eerder al jaren bij de chipmaker, maar verliet het bedrijf in het vorige decennium om topman van VMware te worden. Na een dienstverband van ruim acht jaar bij die softwaremaker vroeg Intel begin vorig jaar aan Gelsinger om de toppositie van Intel te bekleden. Zodoende keerde hij terug naar de Amerikaanse chipmaker.

Gelsinger kwam Intel binnen in turbulente tijden. Het bedrijf verkeerde op diverse vlakken in zwaar weer. Door het falen van zijn '10nm'-procedé viel het van een comfortabele voorsprong in de chipproductiesector terug naar een technologische achterstand op huidige marktleiders TSMC en Samsung. Het uitstel van zijn '7nm'-node zette ook geen zoden aan de dijk. Op productgebied werkte AMD al enkele jaren aan een flinke comeback op de cpu-markt, waarmee team rood langzaam maar zeker marktaandeel van Intel wist weg te plukken. Met het vertrek van toenmalig ceo Bob Swan was er binnen Intel behoefte aan een nieuwe koers.

Nog geen maand na zijn aantreden introduceerde Gelsinger dan ook Intels nieuwe IDM 2.0-strategie. Met de oprichting van Intel Foundry Services zou het bedrijf voor het eerst chips gaan produceren voor andere bedrijven, waar het tot op heden alleen zijn eigen chips maakte. Om dat te bewerkstelligen, zou het bedrijf tientallen miljarden investeren in nieuwe chipfabrieken in de VS en Europa. Gelsinger herzag de roadmap voor zijn productieprocedés om over vier jaar weer mee te kunnen doen met de marktleiders in Azië. Verschillende media, waaronder Tweakers, vroegen Gelsinger naar zijn visie op deze verschillende gebieden.

Pat Gelsinger - Foto: Intel
Pat Gelsinger. Foto: Intel Corporation

Chipproductie: van 10nm-problematiek naar 'vijf nodes in vier jaar'

Zoals we al opmerkten, werden de afgelopen jaren bij Intel onder meer getekend door uitstel in zijn productieroadmap. Dat kwam door de grote problemen die de Amerikaanse chipgigant ervoer met zijn overstap van 14nm naar zijn 10nm-procedé, waarover Tweakers eerder een achtergrondverhaal heeft gepubliceerd. De overstap die binnen twee jaar zou moeten plaatsvinden, duurde uiteindelijk een jaar of zes.

Toen het bedrijf zijn 14nm-procedé introduceerde, lag Intel structureel een generatie of twee voor op concurrerende chipfabrikanten als TSMC, Samsung en het van AMD afgesplitste GlobalFoundries. De overstap naar 10nm wilde echter niet lukken, waardoor het bedrijf jarenlang processors op basis van hetzelfde procedé moest verkopen. Zo kon de concurrentie inlopen en inmiddels is het Intel dat een inhaalslag moet maken.

'We hadden zeer agressieve doelstellingen voor 10nm'Gelsinger antwoordt op vragen van Tweakers dat Intel achteraf gezien te veel hooi op zijn vork had genomen met 10nm. "Voor de overstap van 14 naar 10nm hadden we zeer agressieve doelstellingen. We probeerden vijf verschillende technieken tegelijk door te voeren. Normaal zouden we er twee of hooguit drie doen. Vooral op het gebied van kernlithografie probeerden we zeer complexe technieken te gebruiken om lithografische problemen op te lossen en het gebruik van euv te omzeilen", vertelt de topman, vermoedelijk doelend op technieken als multipatterning. "Toen we begonnen met 10nm, concludeerde ons team namelijk dat euv-lithografie nog niet volwassen genoeg was om te gebruiken. Dat was ons voornaamste probleem, veel complexiteit, wat werd verergerd door het niet omarmen van euv."

Intel 10nm hyper scaling

Om de achterstand in te halen, heeft Gelsinger de procedéroadmap van Intel op de schop genomen. Het bedrijf is van plan om tussen 2021 en 2025 vijf verschillende nodes op te leveren. Dat is opvallend, normaal gesproken zit er een aantal jaren tussen de introductie van twee procedés, maar Intel hoopt er nu vijf te introduceren in vier jaar tijd. Zeker aangezien het bedrijf kortgeleden nog grote moeite had met één node, is dat op zijn zachtst gezegd ambitieus. Gelsinger claimt tegenover Tweakers dat de problemen die bij 10nm speelden, niet van toepassing zijn op de toekomstige nodes van het bedrijf.

"Inmiddels hebben we die 10nm-problemen met Intel 7 opgelost. We hebben de processflows daarvoor versimpeld. Voor de rest van de roadmap houden we een soort tik-tokmodel aan", vertelt Gelsinger. Het bedrijf hanteert al jaren eenzelfde strategie voor zijn processors, waarbij ingewikkeldere 'tik'-architecturen worden afgewisseld met 'tok'-architecturen, die kleinere wijzigingen met zich meebrengen. Datzelfde wil het bedrijf nu doen met zijn technologieroadmap, waarmee grotere node-upgrades worden afgewisseld met incrementelere aanpassingen.

"We hebben drie verschillende teams, die parallel aan elkaar werken. We hebben een team dat werkt aan 10nm en Intel 7. We hebben ook een team dat werkt aan Intel 4 en Intel 3. Daarbij is Intel 4 een ingewikkeldere stap. Intel 3 is een incrementelere upgrade. Daarnaast is er een team dat werkt aan Intel 20A en 18A, waarbij 20A weer de 'moeilijke' node is en 18A een kleinere stap vormt."

'We hebben onze relatie met ASML opnieuw opgebouwd'"We leunen ook harder op apparatuurmakers, ASML in het bijzonder, en hebben die relatie opnieuw opgebouwd. We hebben veel geïnvesteerd om onszelf weer in vorm te krijgen en hebben onze organisatie opnieuw opgebouwd. Ik zei op de afgelopen paar kwartaalbesprekingen ook al dat we op of voor op ons schema liggen voor al deze nodes. Intel 7 is daar een van en dat wordt al ingezet. Dus we moeten er nog vier doen. Ja, we hebben weer veel hooi op onze vork genomen, maar ik heb een goed gevoel over het momentum dat we zien."

Intel D1X Mod 3-nodes

Intel Foundry Services: nieuwe chipfabrieken ondanks naderende recessie

Een ander onderdeel van IDM 2.0 is de oprichting van Intel Foundry Services. Daarmee stapt Intel af van zijn rol als exclusieve integrated device manager, die alleen chips voor eigen producten produceert. Gelsinger wil Intel, naast zijn bestaande idm-werkzaamheden, ook omvormen tot een foundry die chips voor andere bedrijven produceert. Daarmee gaat het directer de concurrentie aan met TSMC en Samsung, die al decennia dergelijke diensten aanbieden en in de afgelopen jaren dus een technologische voorsprong op Intel hebben opgebouwd.

Aangezien Intel voorheen alleen chips voor zichzelf produceerde, heeft het bedrijf momenteel geen productiecapaciteit over om beschikbaar te stellen aan andere bedrijven. Gelsinger kondigde dan ook al snel aan dat het bedrijf nieuwe fabrieken zou gaan bouwen. Intel werkt al aan nieuwe chipfabrieken in de Amerikaanse staat Arizona, begon onlangs met de bouw van een productiecampus in Ohio en wil ook nieuwe fabrieken bouwen in de Duitse stad Maagdenburg. Daarnaast heeft het zijn D1X-ontwikkelingsfabriek in Oregon onlangs gereedgemaakt voor High-NA-euv en werkt het aan uitbreidingen voor zijn fabriek in Ierland.

Daarmee zijn grote investeringen gemoeid. De bouw van een geavanceerde chipfabriek kost al gauw 10 miljard dollar. Op iedere nieuwe locatie worden twee van die fabrieken gebouwd, met mogelijke uitbreidingen naar acht. In feite is Gelsinger dus van plan om tientallen miljarden te investeren in nieuwe fabrieken. Tegelijkertijd staat de chipsector momenteel flink onder druk. De vraag naar consumentenhardware daalt, er komt een recessie aan en Intel draaide in het afgelopen kwartaal zelfs met verlies. Chipbedrijven stellen massaal hun verwachtingen voor de komende kwartalen naar beneden bij, waaronder Intel. Gelsinger antwoordt op vragen van Tweakers dat het bedrijf ondanks die problemen doorgaat met zijn investeringen.

Intel Ocotillo-campus
Intels Ocotillo-campus in Arizona, waar het bedrijf twee nieuwe chipfabrieken bouwt. Foto: Intel Corporation

"We moeten goed nadenken over waar we ons geld in stoppen. Tegelijkertijd: wanneer was de laatste keer dat een recessie vijf jaar duurde? Deze gevolgen voor de chipsector zullen enkele kwartalen duren. Het bouwen van een chipfabriek duurt echter, als we het goed doen, twaalf tot veertien kwartalen. Het kost ons een jaar of vier voordat een fabriek operationeel is. Dan heb je het over een investering van miljarden, waarop je vier jaar lang geen cent omzet draait. Vervolgens duurt het nog een jaar of twee voordat je het break-evenpunt bereikt. Dan ben je zes jaar verder voordat je winst maakt. Het kost ons daarbovenop verschillende jaren om een nieuwe processorarchitectuur te ontwerpen of om een nieuw procedé te ontwikkelen. Ook dat kost miljarden."

'Je kunt je in de chipsector niet laten leiden door de korte termijn'"Dit soort investeringen moeten we dus doen op basis van verwachtingen voor de lange termijn. Je kunt je in deze sector niet laten leiden door kortetermijnfinanciën. Ja, we moeten zuinig zijn. Ja, we moeten ons geld zorgvuldig beheren, maar uiteindelijk investeren we nu voor de langere termijn, de tweede helft van dit decennium."

"Je kunt de kosten van fabrieken bovendien managen", vervolgt de topman. "Je investeert in de eerste 2,5 jaar ongeveer 2 miljard dollar om de fabriek te bouwen. Dan vul je 'm met productieapparatuur. Daarvoor investeer je nog eens 7,5 miljard dollar. Het beste dat ik op dit moment kan doen, is beginnen met de fabriek in Maagdenburg, de grond openbreken en daar de rekening van krijgen. Over een jaar of drie kan ik die verdere investeringen doen."

Renders van Intel-fabriek in Maagdenburg
Een render van de Intel-fabriek in Maagdenburg. Foto: Intel Corporation

Intel is dus van plan om fabrieken te bouwen in onder meer Duitsland, waar de productie in 2027 moet beginnen. Door de oorlog in Oekraïne speelt er in Europa echter een energiecrisis, waardoor stroom een stuk duurder en mogelijk schaarser is geworden. Gelsinger voorziet op het moment echter geen gevolgen voor zijn komende fabrieken in de EU. "Onze bouwplannen in Maagdenburg zijn ongewijzigd. We moeten de subsidieovereenkomsten nog afronden, die door de EU moeten worden goedgekeurd. We zitten nu in die laatste fase van onderhandelingen. Zoals bij alle goede onderhandelingen wordt er een beetje heen en weer gepraat. We hopen binnenkort een formele aankondiging te doen en met de bouw te beginnen."

'Als je een chipfabriek start, dan kun je die niet meer stoppen'Over de gevolgen van de energiecrisis kon Gelsinger nog weinig concreets vertellen. De kosten van energie zijn volgens hem geen bepalende factor, maar de beschikbaarheid ervan wel. "Uiteraard gebruiken we energie, maar dat is niet de grootste kostenpost van een fabriek; dat zijn eerder de kosten van de apparatuur en het gebouw. Natuurlijk zijn we bezorgd over de effecten van inflatie, maar de energieprijs is voor ons niet de bepalende factor. De beschikbaarheid van energie wel. Als je een chipfabriek start, dan kun je hem niet meer stoppen. Wafers rollen zo elf of twaalf weken door een fabriek en dat proces kun je niet tussentijds onderbreken. Dus de beschikbaarheid van energie is essentieel voor ons om een fabriek te runnen, maar de kosten zijn niet onze grootste zorg."

Arc-problemen en Intels gpu-roadmap

Na jaren aanloop introduceerde Intel dit jaar ook Arc, zijn nieuwe videokaarten voor desktops en laptops. Met Arc wil Intel de concurrentie aangaan met gpu-fabrikanten AMD en Nvidia. De release hiervan werd echter geplaagd door uitstel, driverproblemen en tegenvallende prestaties. Onlangs gingen zelfs geruchten rond dat Intel na de tweede generatie zou stoppen met de videokaarten. Gelsinger weerspreekt die berichten tegenover de media.

"We zijn toegewijd aan onze gpu-roadmap", aldus de topman. "We bieden nu alle drie de gpu-categorieën aan: geïntegreerde graphics, losse videokaarten en gpu's voor high-performance computing. We zijn volledig toegewijd aan het uitvoeren van deze strategie, zeker op het gebied van losse videokaarten. Dat is cruciaal voor de betrokkenheid van softwarebedrijven."

Intel Arc

"Uiteraard kwamen we met Arc minder goed uit de startblokken dan we hadden gehoopt", geeft Gelsinger toe. "We dachten dat we de softwarestack voor geïntegreerde gpu's direct naar de losse gpu's konden opschalen. Helaas was dat niet mogelijk. Prestatieniveaus, certificeringen van games, verschillende gamingfuncties: de geïntegreerde softwarestack kon gewoon niet opgeschaald worden op die gebieden. Dat waren grotendeels de problemen waar we doorheen moesten bijten. De stap van geïntegreerd naar los was moeilijker dan we hadden verwacht, maar we geloven dat we de meeste problemen met de software inmiddels hebben opgelost."

'We willen uiteindelijk een groot marktaandeel met Arc'"Ik verwacht wel dat het ons nog een paar jaar zal kosten om écht goed te worden, zoals bij elke nieuwe productcategorie. Elk eerste product dat ik ooit gedaan heb, heeft altijd geleid tot een betere tweede versie. En bij versie drie ben je verdraaid goed als de juiste mensen eraan werken. Dus ik denk dat je mooie verbeteringen zult zien als we naar volgend jaar gaan. Ons uiteindelijke doel voor Arc is in ieder geval een groot marktaandeel. We willen producten leveren die aantrekkelijk zijn."

Stoppen met geheugen en het einde van Optane

Waar Intel met Arc probeert nieuwe markten te betreden, stopt het juist met andere werkzaamheden. In 2020 besloot het bedrijf al om zijn nandgeheugendivisie op te doeken. De bedrijfstak werd verkocht aan de Zuid-Koreaanse geheugenfabrikant SK Hynix, die Intels voormalige nanddivisie nu beheert onder een dochterbedrijf genaamd Solidigm. Deze zomer maakte Gelsinger bekend dat het bedrijf ook zou stoppen met Optane. Daarmee is het effectief gestopt met het aanbieden van geheugenproducten. Gelsinger zei vorig jaar al tegenover Stratechery dat hij 'nooit in het geheugen wil zitten'. Na vragen van Tweakers verduidelijkt Gelsinger dat Intels geheugenbusiness niet groot genoeg was om rendabel te zijn.

"De geheugensector is buitengewoon kapitaalintensief. Als je in geheugen wilt zitten, moet je ook groot zijn. Intel maakte 40 jaar geleden al de eerste beslissing om uit het geheugen te stappen. In de 40 jaar daarop zijn we een soort van teruggekeerd in de geheugensector. Geen van de geheugenprojecten die we in die 40 jaar hebben uitgebracht, heeft economisch rendement opgeleverd voor het bedrijf. Daarom hebben we de duidelijke beslissing genomen om te stoppen met geheugen."

'Optane was een geweldige technologie'"Wat Optane betreft, dat was een geweldige technologie. De natuurkunde daarachter is geweldig en het had zinvolle toepassingen, maar we waren geen grote geheugenspeler en daarom zijn we hiermee gestopt. Dat was lastig voor onze klanten die systemen bouwden rondom Optane en zijn architecturale voordelen."

In plaats van Optane gaat Intel voortaan CXL ondersteunen. Dat is een interconnectstandaard die het onder meer mogelijk maakt om volatile en non-volatile geheugen over een PCIe-bus te verbinden met een processor, waarbij alle apparaten hun cache pool kunnen delen. Op deze manier wordt eigenlijk alsnog een hoop van de doelen van Optane bereikt, alleen met conventioneel geheugen en niet zozeer met duurdere Optane-chips. Intel gaf eerder al aan dat het in de toekomst het CXL-ecosysteem uitgebreider gaat ondersteunen. "We zien de architecturale voordelen die Optane bood, zich al ontwikkelen in het open CXL-ecosysteem. CXL is misschien zelfs wat sneller ontwikkeld dan we in de sector hadden verwacht."

Intel Optane

Tot slot

Met IDM 2.0 heeft Gelsinger een duidelijke nieuwe koers voor Intel uitgestippeld, die het bedrijf in het komende decennium wil varen. De eerste investeringen daarvoor zijn inmiddels gedaan, maar de effecten zijn anderhalf jaar na het aantreden van Gelsinger nog niet duidelijk zichtbaar. Dat is niet verrassend. Zoals Gelsinger zelf al aanstipte, kost het veel tijd om de strategie van een chipgigant door te voeren.

Tegelijkertijd heeft Intel nog genoeg te bewijzen, gelet op de lastige jaren die het achter de rug heeft en de tegenvallende release van zijn Arc-gpu's. Intel wil rond de tweede helft van dit decennium weer meedoen met de top van de chipproductiesector, uitgegroeid zijn tot een grote foundry en een groot marktaandeel op de gpu-markt te pakken hebben. De tijd zal leren of dat gaat lukken.

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Reacties (24)

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mjansen2016 6 oktober 2022 09:00
Wat ik nu weer begreep is dat de ARC zich aardig kan meten in prijs prestatie, en in raytracing zelfs een voorsprong op AMD heeft. Zeker in midrange zouden ze nu al mee kunnen komen hardwarematig, drivers zijn echter onder de maat, en fans lijken niet te managen,

Natuurlijk is de ARC nogal picky in wat voor systemen die geprikt word. Van de vijf mensen die ik ken die aan een upgrade denken, zou de ARC niet in hun (voor de rest goed presterende) systeem werken, of in ieder geval niet naar behoren, en een 2070/12gb, 6600non-XT of een 3050 zou voor hen een logischer keuze zijn.

[Reactie gewijzigd door mjansen2016 op 24 juli 2024 04:38]

Astennu
@mjansen20166 oktober 2022 14:43
Dan heb je wellicht andere reviews gezien dan ik. Zeker als je veel games gaat testen en helemaal als je ook oudere titels test schiet Arc tekort. Een 6650XT is goedkoper en meestal een stuk sneller dan de A770.
In een paar gevallen doet ARC het goed en zit hij op 6700XT niveau. Echter verbruikt de chip ook zo veel als een 6700XT. De chip is ook erg groot en kan zich maar net meten met de midrange van nVidia en AMD welke inmiddels bijna 2 jaar oud zijn.

Dus een geval too little too late. Ze hebben nog veel werk te doen qua drivers. Echter staat de volgende generatie kaarten van de concurrentie al voor de deur.
mjansen2016 @Astennu6 oktober 2022 16:08
We weten nog niet wat de A770 gaat kosten, en dan de referentie of die leuker uitziende variant van Acer.
Ik zou zelf de kaarten tussen 250 en 300 schatten, want anders zullen ze gewoon niet verkopen.

En idd, ze meten zichzelf tegen de middenklasse van de vorige generatie, niet van de aankomende/huidige van de concurrentie.
Astennu
@mjansen20167 oktober 2022 00:02
HardwareUnboxed noemt wel prijzen 280 voor de A750 en 350 voor de A770. Dat wordt hier in euro's momenteel een stuk meer gezien de huidige economie :'(
mjansen2016 @Astennu7 oktober 2022 08:25
Die prijs gaat heel hard omlaag in de huidige markt, hij zal zeker 20-25 goedkoper dan het AMD equivalent moeten zijn wil iemand hem kopen.
Astennu
@mjansen20167 oktober 2022 17:51
Het is momenteel geen interessante kaart nee. De 6650XT is een betere keuze.
joost00719 @mjansen20166 oktober 2022 11:42
Op de nieuwere titels (DX12) schijnt het allemaal goed te werken. Maar de oudere spellen (DX10 en lager) schijnen veel slechter te presteren dan een AMD of NVIDIA kaart.

Persoonlijk lijkt me dit geen erg groot probleem, dat zijn vaak spellen waar je sowieso met 400 fps rond loopt. Als je dan "maar" 200 krijgt, is het nog steeds super goed speelbaar lijkt mij.
punishedbrains @joost007196 oktober 2022 13:02
Ja, slechter nog dan kaarten van 9 jaar geleden zelfs. Komt door een translatie-laag van DirectX < 12 naar 12.
mjansen2016 @punishedbrains6 oktober 2022 15:44
Ook hier zijn trucs voor;
- gebruik DXVK, of misbruik, kopieer die DLL's gewoon in je game directory en vertaald je DX9 code richting Vulkan
- Nog oudere games gebruik je een tool als DgVoodoo en die vertaald nog van DirectX5 of Glide.

Voor dat gedeelte ben ik dus niet zo bang, en wil je dergelijk oud spul goed draaiende krijgen is het toch trial and error om tot een goed resultaat te komen.
joost00719 @punishedbrains6 oktober 2022 13:07
Oh dat is wel erg slecht, dat had ik niet verwacht.
punishedbrains @joost007196 oktober 2022 13:10
Ik weet niet zeker of dat in alle gevallen zo is, maar GamersNexus benoemde het.
HerrPino @joost007196 oktober 2022 13:36
Idd de Arc GPU is wat dat betreft gericht op mensen die nieuwe games willen draaien maar het niet erg vinden om dat op 1080p en 30Hz te spelen. Ik denk dat een heleboel mensen hier op Tweakers daarvan zouden gruwelen, maar voor het grootste deel van de markt zal dat geen issue zijn. Intel lijkt zich vooral te richten op de grote groep waaronder 'jongeren' (die spelen niet graag oude games die ouder zijn dan zij zelf) ... en geef ze eens ongelijk.
Finraziel @HerrPino6 oktober 2022 15:29
Je stelt het nou wel heel erg negatief voor hoor, 1080p 30 Hz???
Over het algemeen haal je echt wel meer dan 60 fps op 1080p, meestal ruim meer wat ik zo zie. Alleen ten opzichte van vooral AMD is de prijs/prestatie niet helemaal waar die moet zijn.
Verder is het juist op hogere resoluties waar Arc het beter doet. De games die op full hd teleur stellen verliezen vaak juist nauwelijks nog performance als je naar QHD of zelfs 4k gaat. Dat komt doordat de CPU dan hard aan het werk moet om die dx11/10 calls te vertalen naar dx12. De kaart zelf blijkt gewoon veel harder te kunnen, wat je dus merkt omdat bij een hogere resolutie de CPU het niet zwaarder krijgt en de GPU meer werk verzet met dezelfde framerate als resultaat.
joost00719 @HerrPino6 oktober 2022 13:40
Raar om te beseffen dat veel spellen ouder zijn dan de spelers zelf.
Zelf vind ik het ook raar om wel eens als ik me verveel Roblox op te starten, wetend dat mijn account ouder is dan een aantal medespelers.
Wolfos @joost007196 oktober 2022 15:14
GoG telt Crysis inmiddels als retrogame. Dan voel je je wel oud.
Maxxilopez 6 oktober 2022 13:52
Leuk en aardig maar Arc wordt gecanceld voor de consumer. Intel heeft het geld niet meer om de komende jaren miljoenen in de GPU divisie te stoppen. Bronnen kan je zelf zoeken op het internet. Maar Arc is al doodverklaard voor de consument .

ServerGPU staan nog wel in de planning
mjansen2016 @Maxxilopez6 oktober 2022 18:58
Dat was een gerucht van enkele weken geleden. Reeds lang ontkracht, en de komende 2 jaar blijven ze er op zeker resources insteken.

Alchemist(gen1) serie is nu uit, Battlemage(gen2) staat op de roadmap en komt ook op zeker uit.. Of celestial(gen3) er nog wel of niet gaat komen hangt af van van het succes van de eerste 2, maar dat is met alles, wie dan leeft, wie dan zorgt.

In tegenstelling tot XGI en PowerVR die op/tijdens hun eerste generatie kaarten alles op alles zetten en verdwenen heeft intel wel diepe zakken.
no_useforaname @Maxxilopez6 oktober 2022 16:29
Interessante reactie want dit staat haaks op de interviews die Intel ontwikkelaars zelf delen. In een recent Digital Foundry interview verklaart de verantwoordelijke manager nog dat Intel in de GPU branche voor consumenten actief blijft!

Welke bronnen heb jij dan gevonden waaruit blijkt dat Intel niet doorgaat met Arc voor de consument?
Maxxilopez @no_useforaname8 oktober 2022 10:07
Ze moeten dit ook aan hun investeerders verkopen. Ze kunnen niet even zeggen we zijn gestopt met een afdeling die per kwartaal 500 miljoen verlies draait. Dit kan intel in deze tijd niet meer dragen. Leuk dat het zo'n wappie reactie is, maar ik volg de bedrijven al 5 jaar AMD, Nvidia, Intel voor eigen belang. Dus ik verkoop hier geen onzin. Binnen één jaar hoor je dat ze stoppen met de GPU afdeling voor consumenten, niet voor servers!
no_useforaname @Maxxilopez9 oktober 2022 17:07
Ah dus als ik je goed begrijp vermoed jij dat Intel gaat stoppen en dit vermoeden baseer je weer op bronnen die wij zelf moeten zoeken.

Je zou ook kunnen betogen dat Intel nu al zoveel (opstart)kosten heeft gemaakt om de GPU-markt te betreden dat stoppen ook geen optie meer is, immers de hoge toetredingskosten zijn al gemaakt. Het is niet logisch om deze kosten meteen al in het eerste jaar volledig af te schrijven.

Maar goed dit is dus allemaal speculatief. Persoonlijk verwacht ik niet dat Intel in het eerste jaar zal stoppen met Arc voor consumenten.
Avalaxy @Maxxilopez6 oktober 2022 17:48
Bronnen kan je zelf zoeken op het internet
Echt weer die typische wappie-mentaliteit. Een stuk desinformatie posten (want deze info klopt gewoon niet), en dan vervolgens schrijven dat we "zelf maar bronnen moeten zoeken". Als je een onzinnige claim doet, ligt de last bij jou om daar een (goede) bron voor aan te dragen.
punishedbrains 6 oktober 2022 13:02
De presentatie van o.a. hem was alleen tenenkrommend zeg. Wel mooi te zien dat ze een klein beetje de underdog zijn weer, dat is alleen maar goed voor de concurrentie en hopelijk prijzen van o.a. videokaarten. Hoewel die van Intel dus flinke problemen hebben, is het wel verfrissend dat deze weer eens gewoon binnen 2 slots past en niet belachelijk duur is.
Zezura 6 oktober 2022 08:59
Tof artikel, heel leuk om te lezen hoe Intel aan het veranderen is. Ik denk ook wel dat het nodig is en dat dit een goede strategie is.

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