ASML boekt 5,6 miljard euro winst over 2022 en verwacht 25 procent groei in 2023

ASML heeft in 2022 een omzet van 21,2 miljard euro gerealiseerd, een stijging van 14 procent ten opzichte van 2021. De nettowinst bedroeg 5,6 miljard euro. De Veldhovense chipmachinefabrikant verwacht ook volgend jaar een sterke groei, met een omzetstijging van 25 procent.

Dat schrijft de fabrikant in zijn jaarverslag voor 2022. Daarin schrijft het bedrijf dat de omzet in het vierde kwartaal van vorig jaar 6,4 miljard euro was. De nettowinst in dat kwartaal kwam uit op 1,8 miljard euro. De totale omzet van 2022 kwam uit op 21,2 miljard euro en de nettowinst op 5,6 miljard euro. In het laatste kwartaal behaalde ASML een nettowinst van 1,82 miljard euro, waar dat in dezelfde periode in 2021 nog 1,77 miljard euro bedroeg.

De resultaten zijn beter dan verwacht. ASML heeft de laatste jaren steeds meer moeite om de vraag bij te benen van klanten als TSMC, Samsung en Intel, die momenteel nieuwe chipfabrieken bouwen. Het bedrijf heeft inmiddels voor 40 miljard euro aan uitstaande orders uitstaan.

Opvallend genoeg zegt ASML dat het ook een flinke groei verwacht in 2023. Hoewel veel chipfabrikanten hun omzetverwachtingen voor begin 2023 juist naar beneden bijstellen vanwege economische onzekerheden en dalend consumentenvertrouwen, denken klanten van ASML dat de chipmarkt in de tweede helft van het jaar weer zal aantrekken.

Ook verwacht ASML dat de vraag 'door de lange lead times en strategische aard van lithografie-investeringen' hoog zal blijven. Verschillende grote chipmakers hebben wereldwijde uitbreidingsplannen. Momenteel gebeurt chipproductie hoofdzakelijk in Azië, maar verschillende regio's willen vanwege oplopende geopolitieke spanningen onafhankelijker worden van andere landen. Door Europese regelgeving zoals de Chips Act, de Amerikaanse Chips and Science Act en initiatieven in Zuid-Korea, Japan en Taiwan komen er miljardensubsidies vrij voor de bouw van nieuwe chipfabrieken op eigen bodem.