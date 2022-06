"De geschiedenis van euv vertellen in anderhalf uur? Dat gaat nooit lukken. Onmogelijk." Martin van de Brink komt de boardroom van ASML binnenlopen, maar windt er geen doekjes om. De tijd is veel te kort om een kloppend verhaal te vertellen. En het verhaal moet kloppen. Het onderwerp ligt hem na aan het hart. De technisch topman had uiteraard gelijk, zoals hij zo vaak gelijk had bij ASML. We zitten op de bovenste verdieping van Gebouw 8, de 83 meter hoge donkere toren op het hoofdkantoor in Veldhoven.

Van den Brink neemt voor het interview plaats in een fauteuil en kijkt uit over het terrein van ASML, waar druk gebouwd wordt aan de grote cleanrooms voor de volgende generatie van de euv-chipmachines, op basis van High-NA. Dit is de toekomst van het bedrijf. High-NA moet ASML's dominante positie met zijn chipmachines nog meer verankeren. Het bedrijf heeft die positie verworven door de juiste keuzes te maken op de juiste momenten, en te slagen bij het overwinnen van technische uitdagingen, waar anderen faalden. De sleutelfiguur bij het maken van die juiste keuzes? Martin van den Brink.