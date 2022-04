In dit artikel kijken we naar de toekomstplannen van ASML in het bijzonder en de chipindustrie in het algemeen. ASML maakte eind september bekend hoe het tot 2030 de chipindustrie wil faciliteren om chips met transistors van 1nm te produceren. We kijken welke rol euv daarbij zal spelen en wat er gebeurt als de huidige spiksplinternieuwe euv-machines niet meer genoeg zijn.

Eind september maakte ASML zijn toekomstplannen aan zijn investeerders bekend. ASML, ooit begonnen als dochter van Philips, is een van de belangrijkste enablers van de chipindustrie. Het bedrijf uit Veldhoven levert de machines aan chipfabrikanten waarmee de meest geavanceerde chips van vandaag en morgen geproduceerd worden. Die zogeheten lithografiesystemen zijn nodig voor de cruciale stappen om een chipontwerp op een plak silicium te krijgen. De leading edge-processen maken tegenwoordig gebruik van machines die de chipwafers hiertoe met extreem ultraviolet licht, of euv, belichten.