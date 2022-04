Kort voor middernacht op zondag 2 januari verschijnt er rook uit een pand van een high-techfirma aan de Waldkraiburger Straße in Berlijn. De brandweer rukt met groot materieel uit en rond tachtig brandweerlieden slagen er maandagochtend in de ontstane brand meester te worden. Hoewel het in de wijk naar verbrand kunststof ruikt, zijn er volgens de brandweer geen schadelijke stoffen vrijgekomen. Ook zijn er geen slachtoffers gevallen. Op dat moment is nog niet duidelijk dat er wel iets anders potentieel in gevaar is: de groei van de wereldwijde chipproductie.

Dat realiseert Peter Wennink zich wel als hij die maandagochtend op de hoogte wordt gebracht van de brand. Wennink is ceo van ASML en hij wordt gebeld omdat de brand plaatsvond bij ASML Berlijn. "Ik schrok me dood", vertelde Peter Wennink bij de bekendmaking van de jaarcijfers, afgelopen woensdag. "We zijn net het jaar begonnen en ik krijg een belletje dat de fabriek in brand staat. Dat is het laatste wat je wilt horen. Op dat moment weet je ook nog niet wat de consequenties zullen zijn. Toen ik de foto's zag, dacht ik: 'dit gaat een grote impact hebben'."