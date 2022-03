ASML waarschuwt voor tekorten chipmachines

ASML-directeur Peter Wennink waarschuwt dat de chipindustrie in ieder geval de komende twee jaar te maken krijgt met tekorten van machines voor de chipproductie. Volgens de topman kost het tijd om de capaciteit flink te vergroten.

Wennink meldt tegen de Financial Times dat ASML dit jaar meer chipmachines levert dan vorig jaar en volgend jaar meer dan dit jaar, maar dat dit alsnog onvoldoende zal zijn om aan de stijgende vraag te voldoen. "Het zal niet genoeg zijn als we naar de vraagcurve kijken. We moeten de capaciteit flink meer verhogen dan 50 procent. Dat kost tijd." Vorig jaar leverde ASML 43 euv-systemen, de laatste generatie chipmachines van het bedrijf. Voor dit jaar is het doel om er 55 te leveren.

De topman noemt als voorbeeld de lenzen die ASML verkrijgt van Carl Zeiss. Die Duitse fabrikant moet cleanrooms bouwen voor het de productie kan verhogen en daarvoor hebben ze vergunningen nodig. "Als de fabriek klaar is, moeten ze productiefaciliteit bestellen, mensen aannemen. En dan kost het nog meer dan twaalf maanden om de lens te maken."

Onder andere Intel heeft veel chipmachines nodig om zijn IDM 2.0-strategie te verwezenlijken. Intel gaat nieuwe chipfabrieken bouwen, waaronder in Duitsland, en bestaande uitbreiden. Om ASML te helpen bij het kunnen voldoen aan de vraag, zijn productiedeskundigen van Intel bij ASML werkzaam. Intel-ceo Pat Gelsinger meldt in de Financial Times dat er nog wel tijd is voor het bedrijf: "Het duurt twee jaar om de basis van de chipfabriek te bouwen. In jaar drie of vier vul je die dan met apparatuur."