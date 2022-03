Bitdefender kondigt gratis antiviruspakket aan na stoppen met Bitdefender Free

Drie maanden nadat Bitdefender aankondigde te stoppen met Bitdefender Free, kondigt het bedrijf een nieuw gratis antiviruspakket aan. Volgens Bitdefender is dit compleet van de grond af opgebouwd.

Bitdefender Antivirus Free for Windows biedt volgens de maker nieuwe functies en een verbeterde gebruikerservaring tegenover de vorige gratis versie. De nieuwe gratis suite laat gebruikers instellen wanneer een scan uitgevoerd moet worden en er is e-mailbescherming voor Outlook en Thunderbird. Ook kan het pakket exploits detecteren en gebruikers waarschuwen of hun systeem kwetsbaar is, meldt Bitdefender.

De aankondiging is opvallend omdat Bitdefender in december vorig jaar aangaf te stoppen met Bitdefender Free. De ondersteuning van dit pakket stopt op 30 juni dit jaar. Het bedrijf gaf toen aan dat de gratis versie niet aan de eigen hoge standaarden voldeed en bovendien wilde de softwareontwikkelaar zich op bescherming op meerdere platforms richten. Bitdefender zei toen niets over een nieuwe versie.

Nu meldt het bedrijf dat de eerdere versie op een verouderd platform is gebaseerd. "De nieuwe Bitdefender Antivirus Free for Windows is van de grond af opnieuw ontwikkeld om de laatste dreigingen in de moderne omgevingen van vandaag te detecteren en blokkeren", luidt de claim. Voor gebruik is een Bitdefender-account vereist.