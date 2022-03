Bitdefender is gestopt met aanbieden gratis antiviruspakket

De gratis versie van Bitdefenders antivirussoftware is niet meer te downloaden en voor bestaande gebruikers stopt de ondersteuning op 30 juni 2022. Volgens de makers voldoet de gratis versie niet aan de eigen hoge standaarden.

Op de pagina waar de gratis versie van Bitdefender was te downloaden, worden bezoekers nu doorverwezen naar een probeerversie van een betaalde versie. 'We richten ons met onze productontwikkeling op bescherming op meerdere platforms en daarom stoppen we met Bitdefender Antivirus Free Edition voor Windows', staat op de betreffende pagina.

Bitdefender had eerder aangegeven dat de gratis versie per 31 december zou verdwijnen, maar dat is dus nu al het geval. Volgens een admin van het Bitdefender-forum voldoet de gratis versie 'niet meer aan de normen van het bedrijf', die 'hoger zijn dan ooit'. Huidige gebruikers krijgen tot halverwege volgend jaar ondersteuning en worden benaderd om tegen korting over te stappen op een betaalde versie.

De markt voor gratis antivirussoftware voor Windows-pc's wordt steeds kleiner, omdat Windows Defender, dat ingebouwd is in het besturingssysteem, voor veel gebruikers voldoende bescherming biedt. Onder andere Avast en Kaspersky bieden nog wel gratis antivirussoftware aan.