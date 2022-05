Microsoft Defender met nieuw uiterlijk en centraal beheer verschijnt in Store

Microsoft Defender krijgt op Windows verschillende opties die eerder voor enterprise beschikbaar waren. De beveiligingssoftware krijgt bijvoorbeeld datalekdetectie en bescherming tegen phishing, en thuisgebruikers kunnen meerdere apparaten beheren in hun eigen netwerk.

De veranderingen komen mogelijk in een toekomstige versie met de codenaam Gibraltar, die nu als preview wordt getest. In die software staan verschillende strings die wijzen op nieuwe features voor de software, ontdekte ontwikkelaar Ahmed Walid, die de executable bekeek. Met de nieuwe versie van de software kunnen gebruikers de status van meerdere apparaten zien. Die kunnen volgens BleepingComputer worden toegevoegd via e-mails of qr-codes. Vervolgens kunnen die apparaten op een netwerk centraal beheerd worden.

De nieuwe software geeft beheerders een overzicht van de beveiliging van meerdere apparaten. Daarin zouden naast waarschuwingen voor malwarebesmettingen ook waarschuwingen voor datalekken in de software zitten, en bescherming tegen identiteitsdiefstal, al is over dat laatste niet bekend hoe het werkt.

Het was al eerder bekend dat Microsoft de Defender-software ook een visuele update zou geven. Die is in de preview ook doorgevoerd. Het uiterlijk is daarmee meer in lijn met Windows 11, al is de software ook op Windows 10 te gebruiken. Wanneer de tool definitief beschikbaar komt voor Windows Insiders is nog niet bekend.