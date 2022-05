Linux-kernel 5.15 met nieuwe NTFS3-driver is uit als lts-release

Linux-kernel 5.15 is uitgebracht. Die versie wordt de nieuwe long term support-release en wordt tot zeker oktober 2023 bijgewerkt. Nieuw in de kernel is onder andere de toevoeging van de NTFS3-driver en de ksmbd -driver voor smb-bestandssystemen.

Hoofdontwikkelaar Greg Kroah-Hartman schrijft dat kernelversie 5.15 de volgende lts-release voor Linux wordt. Eerder was nog niet bekend of dat 5.15 zou worden, of toch versie 5.16 die naar verwachting begin volgend jaar pas uitkomt. Op de releasepagina staat dat 5.15 een lts-release is. De huidige end-of-life daarvan loopt tot oktober 2023, maar bij eerdere lts-releases werd de eol vaker verlengd als er genoeg ondersteuning vanuit de community komt. De huidige lts-release, kernel 5.10, heeft een levensduur tot december 2026.

In kernel 5.15 zitten een paar grote veranderingen in met name het filesystem. Zo wordt NTFS3 toegevoegd als een vervanger van NTFS-3G , al blijft die laatste wel bestaan. Ook wordt ksmbd toegevoegd, een smb-driver die direct in de kernel zit. Ook wordt dram voortaan in persistent geheugen geplaatst, en zijn er meerdere optimalisaties doorgevoerd voor EXT4.

De kernel biedt ook ondersteuning voor verschillende nieuwe hardware. Zo sorteert de kernel voor op mogelijke installatie op Apple-apparaten met de nieuwe M1-soc, en is er ondersteuning voor Intels aankomende Alder Lake-chips en AMD's Navi-apu's.