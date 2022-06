Ontwikkelaars krijgen Linux met Gnome-shell bare-metal draaiend op Apple M1-soc

Ontwikkelaars hebben het voor elkaar gekregen Linux met de Gnome-shell draaiend te krijgen op een Apple Mac-computer met M1-soc. Gebruikers kunnen daarmee Linux met een gui gebruiken op systemen met deze chip, al werkt gpu-acceleratie nog niet.

Een van de ontwikkelaars is Alyssa Rosenzweig van Asahi Linux, een project dat probeert Linux goed werkend te krijgen op Apples M1-chip. Zij schrijft op Twitter dat ze het voor elkaar heeft gekregen om Debian 11 met de Gnome-shell op een Apple-computer met een M1-processor te zetten. Ze noemt het 'niet geweldig, maar wel bruikbaar'. "Als het zo snel is terwijl de meeste drivers missen, zal Asahi Linux als een droom draaien op deze machines wanneer alles klaar is", aldus Rosenzweig.

De ontwikkelaar meldt daarbij dat het geheel draait op een 'bijna-mainline kernel'. Naast de mainline Linux-kernel, hebben de ontwikkelaars enkele eigen patches doorgevoerd om de Gnome-desktopomgeving te draaien op de M1-soc, waarmee het team de displayoutput, USB en ethernet werkend hebben gekregen.

De ontwikkelaars hebben onder andere patches doorgevoerd voor de pincontroller en PCIe. Alyssa Rosenzweig werkte zelf aan een eigen displaydriver, waaraan momenteel nog wordt gesleuteld. Het systeem kan met de huidige displaydriver gebruikmaken van door Linux gealloceerde framebuffers en bit-banging hidden registers, wat dubbele buffering mogelijk maakt en tearing voorkomt. Op termijn moet de driver werken met de display-coprocessor van de M1-soc, wat onder andere 4k-output mogelijk zou maken.

Het werkend krijgen van de Gnome-desktopomgeving is de meest recente ontwikkeling van het Asahi Linux-project, hoewel de ontwikkelaars al langer werken aan Linux voor de M1-soc. Het team van Asahi Linux kreeg het eerder al voor elkaar om Debian te draaien op een Mac Mini met deze chip, hoewel dat toen nog zonder grafische desktopomgeving als Gnome was. Ook virtualisatiebedrijf Corellium deelde in januari een 'zeer vroege bèta' van Linux voor deze soc.

Afbeeldingen door Alyssa Rosenzweig, via Twitter