Linux viert zijn dertigste verjaardag

Het is woensdag 30 jaar geleden dat Linux verscheen. Op 25 augustus 1991 typte Linux-maker Linus Torvalds een korte aankondiging voor zijn kernel in de Minix-nieuwsgroep. Het begon als een hobbyproject, maar is inmiddels uitgegroeid tot 'het OS waar het internet op draait'.

Precies 30 jaar geleden typte Torvalds in een inmiddels beroemde aankondigingspost dat hij werkte aan een gratis besturingssysteem, puur als 'hobby'. "Het wordt niet zo groot en professioneel als GNU", typte de Fin destijds. "Dit broeit al sinds april en begint gereed te komen. Ik zou graag feedback krijgen over wat mensen wel of niet goed vinden aan minix, aangezien mijn OS er enigszins op lijkt, met dezelfde fysieke layout van het bestandssysteem om praktische redenen en andere dingen", aldus de Fin.

Dit bericht markeert het begin van de immer populaire kernel, hoewel de eerste broncode van Linux pas een maand later werd gedeeld, op 17 september 1991. Een jaar later voorzag Torvalds Linux van een GNU GPL-licentie, waarna de eerste Linux-'distributies' verschenen; volwaardige besturingssystemen op basis van de Linux-kernel. Op 14 maart 1994 besloot Linus Torvalds dat de kernel stabiel genoeg was om versie 1.0 uit te brengen.

Sindsdien is Linux uitgegroeid tot iets enorms. De kernel vormt onder andere de krachtbron van vrijwel alle webservers die het internet draaiende houden. De kernel staat verder aan de kern van je Android-smartphone, en wordt ook grootschalig gebruikt voor slimme speakers, settopboxen, iot-apparaten en routers. Ook de 500 krachtigste supercomputers ter wereld draaien allemaal Linux en het OS wordt bovendien gebruikt voor satellieten, door NASA en op de computers aan boord van het ISS.

Dat alles in dertig jaar tijd, beginnend als een hobbyproject van een Finse student die ontevreden was met Minix en het heft in eigen handen wilde nemen. Het is dus moeilijk om de invloed van Linux op het dagelijks leven te overschatten, zelfs als dat niet altijd aan de oppervlakte te zien is.