Atari Lynx-handheld krijgt vier nieuwe games 32 jaar na release

Op de vooravond van de 32ste verjaardag van de Atari Lynx hebben retrogame-enthousiastelingen vier nieuwe fysieke games uitgebracht voor de handheld. De games Raid on TriCity - Second Wave, Asteroid Chasers, Cyber Virus - Lost Missions en Unnamed zijn als cartridge te koop.

Als er een handheld is waarvan menig gamer niet zou verwachten dat er nog games voor uit zouden komen, is het wel de Atari Lynx. De spelcomputer kwam 1 september 1989 uit in Noord-Amerika, verscheen in 1990 in Europa en ging in 1995 met pensioen. Er zijn in die tijd zo'n honderd games voor verschenen.

Lynx-fans Frédéric Descharmes en indieontwikkelaar Songbird Studios brengen nu vier nieuwe games op fysieke cartridges uit voor de Atari-handheld. Daarover spraken de makers met Engadget. De games zijn het werk van fans die samenkomen op de website AtariAge.

Twee van de games komen van de hand van Frédéric Descharmes, op die site bekend als Fadest. Hij maakte al meerdere puzzelgames voor de Lynx, maar die kwamen grotendeels uit als downloadbare ROMs. Hij heeft zijn meest recente games uitgebracht op een fysieke cartridge. Raid on TriCity is een afgeleide van Tetris, met shoot-'m-up-elementen. De blokjes die naar beneden komen, moet de speler wegschieten om zo in een gat te laten passen.

Zijn tweede titel, Asteroid Chasers, is een tactische tile-placing game waarbij de speler astroïden moet delven zonder dood te gaan. Het spel lijkt op een retro space shooter, maar is eigenlijk meer een soort kaartspel, waarbij de speler elke beurt een item krijgt dat de loop van het spel beïnvloedt.

De andere games zijn gemaakt door Songbird Productions. Deze studio brengt vaker unieke en thuisgemaakte games uit. Zo bracht oprichter Carl Forhan meerdere oude Lynx-titels die verloren leken te zijn gegaan weer tot leven. Een van die titels is CyberVirus, een firstperson spaceshooter die oorspronkelijk in 1993 als demo uit zou komen. Forhan moest daarvoor verloren missies opnieuw maken, het hele health en power-upsysteem opnieuw ontwikkelen en hij voegde features toe om het spel speelbaarder te maken, vertelt hij tegen Engadget.

Ook maakte Songbird Productions de puzzle adventure-platformer Unnamed. Daarin speelt de speler een personage dat niet meer weet wie hij is en waar hij is. Het personage moet uit een doolhof ontsnappen en intussen steeds meer leren over de omgeving waarin hij zich bevindt.

Homebrew-spelmakers maken wel vaker games voor oude handhelds en consoles. De genoemde makers hebben zelf ook al vaker games uitgebracht voor de Lynx, maar meestal komen die games uit als roms in plaats van als fysieke cartridges. De games hebben in die cartridge bovendien een Eeprom om savegames op te kunnen slaan. Kortom, als je nog ergens op zolder een oude Lynx hebt liggen, dan is dit het moment om die af te stoffen.