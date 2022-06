Boston Dynamics Atlas-robot kan nu beter parkour dan de meeste mensen

Robot Atlas van Boston Dynamics heeft een nieuw trucje: hij kan parkour op een gymnastiekbaan. Daarbij is hij in staat om op snelheid voort te bewegen op een complex circuit met obstakels van verschillende hoogte, en kan hij rennen op een dunne balk en salto's doen.

Alsof het nog niet genoeg was dat Boston Dynamics' meest bekende robot Atlas kan dansen, koprollen kan doen en buiten een rondje kan hardlopen, heeft de robot een nieuw trucje. Hij kan zich nu op tempo voortbewegen op een ingewikkeld circuit met schuine en hoge obstakels, hij kan over een balk heen springen en hieroverheen rennen en ook nog eens een salto van een verhoging af doen.

En dat alles kan hij ook nog eens samen met een andere Atlas-robot. Het is de eerste keer dat Atlas foutloos een complex circuit van obstakels heeft kunnen overbruggen, vertellen de ontwikkelaars van de robot in een blogpost. De engineers werkten maanden aan de routine, die volgens hen nog steeds niet perfect is. Een van de twee robots moest aan het einde van de routine met zijn arm pompen als een honkbalspeler. Dat deed de robot niet en dus is het terug naar de tekentafel voor de engineers.

Als je je afvraagt: waarom moet een robot parkour kunnen als een gemiddelde persoon nog niet eens een hele dag rechtop in een bureaustoel kan zitten, daar heeft het team van Boston Dynamics ook een antwoord op: uiteindelijk is het belangrijk dat Atlas leert om te reageren op zijn omgeving met hetzelfde gemak als een volwassen mens. Atlas moet overal heen kunnen gaan en alles kunnen doen in de toekomst. Parkour is daarvoor de perfecte sandbox, legt teamleider Scott Kuindersma uit.

Hoewel de routine wel bedacht is door Atlas' ingenieurs, hoeven zij voor de routine niet vooraf exact de bewegingen in te programmeren en te berekenen. Atlas kan zelf reageren op een aantal obstakels, op basis van perceptie. De robot maakt vervolgens zelf een aantal kritieke aanpassingen ter plekke om in balans te blijven en de juiste houding aan te houden.

Benieuwd hoe Atlas werkt? Boston Dynamics postte tegelijk met bovenstaande video een kijkje achter de schermen: