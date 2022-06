Tweakers Podcast #178 - Rgb-videokaarten, providertactieken en 6G-buzzwords

Deze week praten Wout Funnekotter, Julian Huijbregts en Arnoud Wokke over de geruchten over een overname van T-Mobile, fysieke herinneringen in een tijd van streaming, Intels Arc-videokaarten, Samsungs stap om te stoppen met ads in telefoonsoftware en 6G.

0:00 Intro

0:20 Opening

1:10 T-Mobile en Reliance

9:52 Fysiek vs digitaal

18:05 Intel Arc

27:42 Ads in software

35:20 6G

54:40 Sneakpeek