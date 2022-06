Forum is vanaf nu vrij van thirdparty-trackingcookies

Dit voorjaar hebben we de Tweakers-abonnementen volledig vrij gemaakt van cookies en tracking door derde partijen. Zoals beloofd was dit wat ons betreft pas het begin van een route naar een volledig thirdpartytrackingvrij Tweakers. Vandaag zetten we een nieuwe stap, door het forum (Gathering of Tweakers) volledig thirdpartytrackingvrij te maken voor alle gebruikers.

Concreet betekent dit dat je forumbezoek vanaf vandaag volledig vrij van thirdpartytracking is, of je nu wel of niet ingelogd bent en zowel met als zonder abonnement. De cookiewall wordt op het forum niet langer getoond. In plaats daarvan krijg je een keuzescherm in beeld waarmee je naar wens toch bepaalde externe partijen kunt toestaan, zoals YouTube voor het bekijken van embedded video’s. De gegeven toestemming kun je beheren via de cookiepagina, of als je ingelogd bent, ook via je accountinstellingen.

Ben je abonnee? Dan verandert er niets, want dan zijn deze cookievoorkeuren al actief voor heel Tweakers.

Naar wens kun je bepaalde cookies van derden toestaan om bijvoorbeeld embedded players te kunnen laden. Toestemming voor derde partijen is standaard uitgeschakeld.

De route naar een thirdpartytrackingvrij Tweakers

Op de achtergrond werken we door aan ons ultieme doel van een volledig thirdpartytrackingvrij Tweakers. Daarvoor moeten we nog door de nodige technische hoepels springen, die we in een eerdere .plan uiteen hebben gezet. De grootste uitdaging zit in het vertonen van dynamische HTML 5-banners die gegarandeerd vrij zijn van trackingcookies. Anders dan bij statische banners (afbeeldingen) hebben we bij HTML 5-advertenties namelijk weinig tot geen controle over wat een adverteerder aan cookies en tracking meestuurt in de code. Daarnaast willen adverteerders de mogelijkheid hebben om een feed met prijzen mee te sturen, zodat bij het geadverteerde product ook de actuele prijs wordt getoond. Dit is alleen mogelijk met HTML 5- en niet met statische banners.

In de afgelopen maanden hebben we met enkele partijen gesproken die hier misschien een oplossing voor hebben. Concreet willen we in de komende maanden een test opzetten met een van deze partijen (Adhese, dat ervaring heeft met cookieloos adverteren) en enkele van onze adverteerders. Updates over dat proces plaatsen we periodiek in dit forumtopic.