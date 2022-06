Forum trackingvrij en shopfilterverbeteringen - Development-iteratie #214

Development-iteratie #214 is afgerond. In deze sprint hebben we het forum trackingvrij gemaakt. Verder zijn er verbeteringen doorgevoerd aan het shopfilter, het plaatsen van advertenties en het afrekenen van een abonnement. Hieronder lees je wat er allemaal is veranderd.

Forum trackingvrij

Dit voorjaar hebben we de Tweakers-abonnementen volledig vrij gemaakt van cookies en tracking door derde partijen. Zoals beloofd was dit wat ons betreft pas het begin van een route naar een volledig thirdpartytrackingvrij Tweakers. Vandaag zetten we hierin een nieuwe stap door het forum (Gathering of Tweakers) volledig thirdpartytrackingvrij te maken voor alle gebruikers.

Concreet betekent dit dat je het forum vanaf vandaag volledig vrij van thirdpartytracking gebruikt, of je nu wel of niet bent ingelogd en zowel met als zonder abonnement. De cookiewall wordt niet langer getoond op het forum. In plaats daarvan krijg je een keuzescherm in beeld waarmee je naar wens toch bepaalde externe partijen kunt toestaan, zoals YouTube voor het bekijken van embedded video’s. De gegeven toestemming kun je beheren via de cookiepagina, of als je ingelogd bent, ook via je accountinstellingen.

Meer hierover lees je in de aparte .plan die eerder vandaag gepubliceerd is.

Verbetering shopfilter

Eerder dit jaar kwam de eerste versie van het shopfilter in de Pricewatch beschikbaar. Daarmee is het mogelijk om in te stellen welke winkels je niet wilt zien in een zoekopdracht. Dat filter is nu omgebouwd in een wel/geen-filter, zoals jullie dat ook van andere filters gewend zijn. De werking van het filter is in de basis hetzelfde gebleven.

Op basis van je keuze wordt het overzicht van producten aangepast met de winkels die je wilt zien. De prijzen die worden weergegeven, zijn dan van winkels die je wel wilt zien. Ook wordt de filterkeuze nu onthouden, zodat je die bij een herhaalbezoek direct weer kunt activeren.

UI van het shopfilter op mobiel

Een niveau dieper, in het prijzenoverzicht van het product, in de header van het product en op de rest van de website, werkt het filter nog niet. Deze mogelijkheden moeten we nog ontwikkelen.

Geen activeringsplicht V&A-advertentie bij 2fa

Een andere verbetering die we hebben doorgevoerd, is het koppelen van tweefactorauthenticatie aan het plaatsen van een advertentie op Vraag & Aanbod. Om eventueel misbruik te voorkomen, hebben we daar eerder al een bevestiging via e-mail aan toegevoegd. Nu hoeven gebruikers die tweefactorauthenticatie actief hebben op hun account, het plaatsen van een advertentie niet meer via e-mail te bevestigen.

Tweefactorauthenticatie activeren op je account kun je hier doen.

Teksten accountflow

Op verschillende plekken, zowel op de site als in de e-mails die we daarvoor versturen, hebben we de teksten die uitleg geven over het registreren van een account, inloggen, wachtwoordsleutel activeren en dergelijke verbeterd.

Tweakers-abonnementen

In het afrekenproces van een abonnement stond een call-to-action om naar de uiteindelijke betaling te gaan. Deze knop had de tekst 'Doorgaan'. We hebben dit veranderd in 'Betalen', om beter aan te geven wat de volgende stap is.