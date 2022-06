Het stemmen voor de Tweakers Awards 2020/2021 is begonnen

Jullie hebben er even op moeten wachten, maar de Tweakers Awards komen in zicht. Zoals eerder gemeld hebben we de Awards vanwege de covidpandemie, maar ook vanwege onze nieuwe samenwerking met de European Hardware Association, van het voor- naar het najaar verplaatst. Daarnaast hebben we een aantal wijzigingen aan de opzet doorgevoerd, die we graag even toelichten.

Laten we beginnen bij de fundamenteelste wijziging: waar stemmen we op? Tot dusver waren dat altijd specifieke producten of diensten. Een veelgehoord kritiekpunt daarop was dat de stemmers in niet alle categorieën recente ervaringen hebben met een van de genomineerden en daarom stemden op hun favoriete merk. Daarmee was het geen productverkiezing, maar een verkiezing van het populairste merk. Daarnaast bleek het aantal uitgebrachte producten sterk van invloed te zijn op de kansen van een bedrijf om een Award te winnen. Ga maar na: als bedrijf A één product uitbrengt in een categorie, terwijl bedrijf B met vier producten in de nominatielijst staat, zal bedrijf B de stemmen altijd over meer producten verdeeld zien.

Daarom zijn het met ingang van de komende editie van de Tweakers Awards niet de producten waar je op stemt, maar de fabrikanten achter die producten. We geloven dat het stemgedrag van degenen die hun stem uitbrengen, op die manier leidt tot eerlijkere resultaten. Je hoeft niet per se persoonlijke ervaring te hebben met een specifiek product om een mening te vormen over het portfolio van een fabrikant. En fabrikanten die proberen op elk prijspunt een goed product op de markt te zetten, leggen het niet standaard af tegen kleine spelers met een beperkte line-up. De enige uitzondering op de nieuwe opzet is de categorie games, omdat die markt anders in elkaar zit.

Een andere reden om voor deze opzet te kiezen, is dat Tweakers sinds vorig jaar deel uitmaakt van een verbond van Europese technologiewebsites: de European Hardware Association. Ook de EHA houdt jaarlijks een door haar communities gesteunde verkiezing die uitgaat van genomineerde bedrijven in plaats van producten. Door de opzet gelijk te trekken, hoeven we nu slechts één keer naar jullie mening te vragen en kunnen we die input vervolgens gebruiken voor beide verkiezingen. Voor de European Hardware Community Awards worden jullie stemmen gecombineerd met die van techliefhebbers uit heel Europa, zodat we niet alleen een beeld hebben van de opinie in Nederland, maar ook van een veel bredere, Europese groep.

Meer (community)categorieën

We hebben dit jaar wat meer categorieën dan in de voorgaande jaren, mede door de aansluiting bij de EHA. Een deel van die nieuwe categorieën gaat over jullie, de community. Vorig jaar hebben we voor het eerst in drie categorieën communityprijzen uitgereikt, gebaseerd op waardevolle bijdragen aan het platform. Dit jaar hebben we dat uitgebreid naar maar liefst zes categorieën. In deze categorieën worden de winnaars dus niet verkozen op basis van stemmen, maar op basis van hun bijdragen op de site.

Voor de categorieën waarbij je wel je stem kunt achterlaten, geldt ook dit jaar dat het niet verplicht is om in elke categorie een stem uit te brengen. Ben je van mening dat je van een bepaalde productcategorie niet genoeg weet om een oordeel te vormen, sla deze dan gerust over.

Win een van drie prijzen

Onder iedereen die de moeite neemt om het stemproces te doorlopen, verloten we drie VVV-cadeaubonnen van 150 euro. Deze kun je op veel plekken in Nederland inwisselen, bijvoorbeeld voor een leuk uitje, maar ook voor tegoed bij een aantal grote webshops. De stemperiode loopt van 17 augustus tot en met 7 september en de winnaars worden bekendgemaakt op 14 oktober tijdens de uitreiking van de Tweakers Awards.