Review-recapvideo: dít vindt het testpanel van de JBL Live Pro+ TWS

Eind mei stelden we een testpanel van vijf tweakers samen die uitgebreid met de Live Pro+ TWS- oordopjes van JBL aan de slag gingen. Dat resulteerde in gedetailleerde userreviews die inmiddels in de Pricewatch zijn terug te vinden. Benieuwd naar de voornaamste bevindingen over de in-ear-headset van JBL? Bekijk de review-recapvideo!

De testpanelleden kregen twee weken de tijd om de JBL Live Pro+ TWS in hun oren te dragen en uitgebreid te proberen. De tweakers hebben in die testperiode op uiteenlopende aspecten van de oortjes gelet. Denk hierbij aan geluidskwaliteit (zowel bij het luisteren van muziek als bij het voeren van telefoongesprekken), actieve noisecancellation en bedieningsgemak. Uiteraard bespreekt het testpanel ook de accuduur en het gebruik van de JBL-app. Geen tijd of zin om de userreviews helemaal door te lezen? Zak dan lekker onderuit en bekijk de video. Mark Wijsman informeert je over de belangrijkste eigenschappen van deze draadloze oortjes.

Pasvorm en dagelijks gebruik

Over de pasvorm en het gebruik van de oortjes is het testpanel over het algemeen positief. Ook bij wildere bewegingen blijven de oortjes goed zitten, zo ervaart NLSchutP: “Eén van de dingen die mij opvielen bij het gebruik van de oordopjes is dat ik er vrijwel geen last van heb als ik loop terwijl ik muziek luister of telefoneer. Schijnbaar stamp ik nogal heftig tijdens het lopen, want bij andere bluetooth-oordopjes dreunt mijn looppas door in mijn oren; dat is een van de redenen waarom ik ze niet meer gebruik. Dit probleem doet zich helemaal niet voor bij de JBL-oordopjes.” De case en de oortjes vallen ook qua uiterlijk in de smaak. Ze vormen volgens het testpanel een geheel en maken een kwalitatieve indruk.

Geluidskwaliteit, ANC en telefoongesprekken

De testers ontkomen uiteraard niet aan een vergelijking met de AirPods Pro van Apple. JBL komt daar volgens het testpanel heel goed uit. Zo wordt een helderder en minder dof geluid ervaren. Ook over de ANC is men te spreken, al worden met name de donkere bromgeluiden weggefilterd "Gezien de prijs-kwaliteit-verhouding staat deze set zeker zijn mannetje" . Gezien de prijs-kwaliteitverhouding van de Live Pro+ TWS-oordopjes staat de ANC ervan zeker zijn mannetje. “Een dikke prima”, zo wordt gezegd. De algehele geluidskwaliteit krijgt bij alle testers een pluim en ook tijdens het bellen worden de oortjes als prettig ervaren. Younistyler vindt de kwaliteit tijdens het bellen bij een druk zwembad zelfs “erg goed”. Een andere tester is kritischer en stelt dat je voor serieuze telefoongesprekken of teleconferenties beter een professionelere headset kunt kiezen.

Accuduur en JBL-app

Over de accuduur van de oortjes is men tevreden. Ze gaan volgens het testpanel lekker lang mee op een een acculading. De JBL-app is een welkome aanvulling, constateren de testers.

De accustatus voor beide oortjes en de case is snel en overzichtelijk te benaderen, net zoals het in- en uitschakelen en configureren van ANC en Ambient Modus, de Smart Audio-instellingen, de equalizer en de extra instellingen. Een handige extra in de app wordt door een van de testers apart benoemd: “wanneer je een van de oortjes kwijt bent, bijvoorbeeld omdat hij uit je handen valt terwijl je ze in het doosje wil doen, kun je de app gebruiken om het oortje een geluidje te laten afspelen. Vervolgens weet je in welke hoek van de kamer je moet zoeken.”

Conclusie

Al met al is het testpanel positief gestemd over de JBL Live Pro+ TWS-oortjes. Vier panelleden geven het in-ear-setje vier sterren en Aertsvijand geeft het zelfs vijf sterren. Wil je nog meer informatie over deze draadloze oordopjes? Bekijk dan de bovenstaande video! Of lees hier alle reviews.