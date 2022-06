De Galaxy Z Flip3 en Galaxy Z Fold3 van Samsung – Test het voordeel van vouwen

Rondom foldables, opvouwbare telefoons en tablets, was lange tijd veel scepsis. Nu Samsung alweer haar derde model van de Galaxy Z Fold en Galaxy Z Flip lanceert, is het duidelijk dat deze vormfactor een blijvertje is. Maar wat zijn nu precies de voordelen van een smartphone die je uit- en in kunt vouwen? Community-leden hebben een unieke mogelijkheid om dit zelf te ervaren in het Tweakers testpanel. Meld je aan middels de poll, onderaan het artikel, om exclusief kans te maken om de nieuwste launches nu al zelf uit te testen.

De geschiedenis van foldable smartphones is nog maar jong; de techniek bestaat nog geen twee decennia, Toch heeft deze zich in rap tempo ontwikkeld.

Zo toonde Polymer Vision in 2006 op het Mobile World Congress een opvouwbare smartphone annex reader (de Readius), in 2008 presenteerde Nokia geanimeerde concepten van een flexibel apparaat (de "Morph") en in 2011 bracht Kyocera een Android-smartphone uit met een dubbel touchscreen. In opgevouwen toestand bleef het bovenste scherm naar de gebruiker gericht terwijl het ‘t secundaire scherm bedekte. In 2013 introduceerde NEC (in Japan) de Medias W waarbij het secundaire scherm achter de telefoon kon worden gevouwen.

De ontwikkeling van dunne, flexibele OLED-schermen maakte echte nieuwe ontwerpen en handzamere vormfactoren mogelijk. In 2013 presenteerde Samsung verschillende concepten (codenaam Youm) voor smartphones met flexibele beeldschermen. Het eerste Youm-concept dat daadwerkelijk geproduceerd werd, was de Galaxy Note Edge - een phablet met een deel van het scherm dat over de rechterrand schoof. 7 jaar later heeft de foldable een vaste plek binnen de line-up van smartphones van Samsung met twee modellen: de Samsung Galaxy Flip en de Samsung Galaxy Fold.

Het voordeel van vouwbaar volgens Samsung

Vandaag de dag groeit de markt voor opvouwbare toestellen snel, en Samsung neemt graag de voortrekkersrol op zich. Volgens Drew Blackard, Vice President, product management bij Samsung Electronics America, willen mensen meer dan ooit telefoons met de flexibiliteit om naadloos over te schakelen tussen werken, spelen, delen en alles daartussenin. Of “Telefoons die krachtige multitasking en meeslepend entertainment mogelijk maken”. De flexibiliteit neemt Samsung zeer letterlijk en de Galaxy Z Flip3 én de Galaxy Z Fold3 spelen in op die filosofie. Beide foldable modellen maar beide gericht op een andere doelgroep.

De Galaxy Z Flip3 richt zich op Generatie Z en de Millennial die het fijn vinden om een 6,7 inch bioscoop in hun broekzak bij zich te dragen. Het voordeel van een grote display van een normale smartphone maar wel de mogelijkheid om deze kleiner te maken en makkelijk weg te stoppen. Maar ook, zo geven meerdere studies van Samsung van de twee vorige Flip-modellen aan, het handsfree vloggen en selfies nemen, door de Flip gevouwen neer te zetten, wordt gewaardeerd.

De Galaxy Z Fold3 is volgens Samsung de ideale telefoon voor zakelijke gebruikers wiens smartphone volledig geïntegreerd is met hun dagelijkse leven. Het grote scherm wordt steevast geroemd door gebruikers van de twee vorige iteraties voor de mogelijkheid om te multitasken dankzij multidisplays en aanverwante mogelijkheden zoals split view. Met de Z Fold3 kunnen gebruikers hun telefoon bedienen met twee displays in de zogenaamde flex modus. Hiermee gebruik je het scherm van het toestel in een gevouwen hoek, bijna zoals bij een laptop. Je kunt zo onder andere op unieke manieren favoriete momenten vastleggen. In Capture View zien ze op het bovenste display een preview van alles wat ze fotograferen of filmen, op het onderste display wordt het resultaat dat ze meteen kunnen delen of verwijderen. Ook is het eenvoudig om zo snel en gemakkelijk foto’s en video’s te bewerken. En met net zo veel gemak vouw je de telefoon dubbel en stop je toestel in je binnenzak.

Specificaties Galaxy Z Flip3

De Z Flip3 is uitgerust zijn met een 6,7 inch Dynamic Full HD+ AMOLED scherm, met een 120 Hz-verversingsfrequentie. Dit scherm, met een resolutie van 2640 x 1080, kan volgens Samsung tot wel vijf jaar mee voor gebruikers die hun telefoon dagelijks 100 keer openen. Het tweede scherm, aan de buitenkant, kent een 1,9-inch diagonaal, met een resolutie van 260 x 512 pixels. Onder de motorkap vinden we een Snapdragon 888-chipset van Qualcomm, samen met 8 GB-werk- en 128 GB of 256 GB-opslaggeheugen, en een 3.300 mAh-accu. De Z Flip3 is voorts uitgerust met twee 12 MP-camera's: een 12 MP-hoofdcamera, gecombineerd met een 12 MP-groothoekcamera. Aan de voorkant van de nieuwe smartphone bevindt zich een 10 MP-selfiecamera bevinden. 5G ondersteuning, een IPX8-classificatie en een vingerafdrukscanner in de aan/uit-knop zijn eveneens van de partij.

Specificaties Galaxy Z Fold3

De Samsung Galaxy Z Fold3 is uitgerust met een 7,6-inch flexibel QXGA+ scherm met een resolutie van 2208×1768 pixels en een adaptieve refresh-rate van 120 Hertz. Het coverscherm betreft een 6,2-inch Dynamic Amoled display, met een refresh-rate van 120 Hertz. Daarnaast markeert de Galaxy Z Fold3 een primeur: het is de allereerste Samsung smartphone met een under panel camera, oftewel de camera wordt onder het flexibele scherm geplaatst. Dat betekent een volledig groot scherm, zonder notches of andere inkepingen. Het betreft hier een 4 megapixel beeldsensor die samenwerkt met twee 2 micron sensors. De frontcamera is 10MP, en de triple camera aan de achterkant bestaat uit een 12 megapixel groothoekcamera, een 12 megapixel ultragroothoekcamera en een 12 megapixel telefotocamera met 2x optische zoom en 10x digitale zoom. Onder de motorkap vinden we, net als bij de Z Flip3, een Qualcomm Snapdragon 888, ondersteunt door van 12GB RAM intern geheugen en 256GB of 512GB opslaggeheugen. Android 11 in combinatie met de One UI 3.1 gebruikersinterface moet ervoor zorgen dat alle apps soepel en vlot draaien. De Fold3 ondersteunt zowel de S Pen Fold Edition als de S Pen Pro 9.

Doe mee met het Tweakers Testpanel en maak kans op de Samsung Galaxy Z Flip3 én de Samsung Galaxy Z Fold3 te reviewen

Tweakers Partners en Samsung geven de Tweakers-community de mogelijkheid een review te schrijven over de nieuwe Samsung Galaxy Z Flip3 en de Galaxy Z Fold3.

Klinkt je dit aantrekkelijk in de oren? Meld je dan aan via onderstaande poll. Laat jij deze actie aan je voorbijgaan, maar ben je wel benieuwd naar de prestaties van deze nieuwe toestellen? Deel dan in de comments onderaan dit artikel wat jij graag zou willen teruglezen in een test.

