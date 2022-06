Terugblik: zes tweakers testen e-bikes van Trek tijdens kick-off-event

In juli deden Tweakers Partners en Trek een oproep voor het Trek Bikes Kick-off-event. Zes communityleden konden op de bewuste dag aan de slag met een zestal verschillende e-bikes en kregen na afloop een elektrische fiets mee naar huis om hem twee weken te testen. “Ik heb veel lachende gezichten gezien”, aldus Martin Sneeuw van Trek.

Het was wat lastig de afgelopen tijd, het organiseren van events met meerdere deelnemers. Toch vond een paar weken geleden, op 12 augustus, het langverwachte Trek Bikes Kick-off-event plaats, bij het Benelux-kantoor van Trek in Harderwijk. Bij het event werden alle coronamaatregelen in acht genomen.

E-bikespecialist

Trek is een grote naam in de fietswereld. Het bedrijf, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Waterloo (Wisconsin, VS), heeft fietsen voor wielerkampioenen ontwikkeld en richt zich op zowel professionele fietsers als amateurs, in alle takken van sport. E-bikes vormen al een tijd lang een vast onderdeel van het aanbod van Trek. Niet voor niets positioneert de fabrikant zich als echte e-bike-specialist. Het bedrijf gebruikt alleen aandrijfsystemen die naar eigen zeggen voldoen aan extreem hoge eisen op het gebied van kwaliteit, betrouwbaarheid en onderhouds- en gebruiksgemak. “Wij hebben gekozen voor Bosch als leverancier van aandrijfsystemen, omdat dit een heel betrouwbare partij is”, aldus Martin Sneeuw, mediaspecialist bij Trek Benelux. “Wij onderscheiden ons met het ontwerp van onze frames, de rijeigenschappen en de plaatsing van de accu in de onderbuis van het frame.”

Trek biedt bij alle e-bikes een levenslange garantie op het frame en twee jaar garantie op de onderdelen. De fabrikant heeft verschillende e-bikes in zijn assortiment (racefietsen, mountainbikes, stadsfietsen), maar tijdens het kick-off-event werden de city-e-bikes ingezet. Deze zijn in de regel bedoeld voor woon-werkverkeer, maar staan ook prima hun mannetje bij recreatief gebruik.

Van links naar rechts: Verve+ 4, Allant+ 5, District+ 7

‘E-bikes met vooruitstrevende technologie’

De dag begon op het kantoor van Trek, waar de zes tweakers zich verzamelden. Er werd gestart met een presentatie, en na een stevige lunch werden de fietsen uitgedeeld. De tweakers reden allemaal op verschillende modellen, te weten de Allant+ 7, Allant+ 9.9S, Allant+ 8S, Verve+ 4, District+ 7 en Allant+ 5. Ze hebben een route van tweeënhalf uur afgelegd waarbij ze verschillende testen hebben uitgevoerd, zoals de remtest en actieradius-test.

Sneeuw: “Wij merkten dat er relatief weinig aandacht is voor e-bikes bij Tweakers. Dit was een mooie aanleiding voor de community om kennis te maken met onze fietsen en vooruitstrevende technologie. Het was een mooie dag waarbij de kennis van de aanwezige deelnemers me direct in positieve zin opviel. Sommigen hadden zich echt goed voorbereid en onze hele website doorgespit. Tijdens het rijden en ook na afloop werd onderling druk gesproken en veel informatie uitgewisseld. Iedereen heeft het naar zijn zin gehad, ik heb veel lachende gezichten gezien.”

Van links naar rechts: Allant+ 7, Allant+ 9.9S, Allant+ 8S

Gemak, rijgedrag, snelheid

De aanwezige tweakers waren benieuwd naar zaken als gemak, rijgedrag, remgedrag en acceleratie. Ook werden de verschillen tussen gewone e-bikes en speed-pedelecs aangestipt. Uiteindelijk probeerden de tweakers voorzichtig uit te vogelen of ze zelf ooit een Trek-bike zouden aanschaffen, al is het na een paar uur testen natuurlijk nog wat vroeg om dit al te besluiten.

Op dit moment zijn de zes tweakers nog volop bezig met het testen van de e-bikes. Eén review - over de Verve+ 4 - staat al live; die kun je hier lezen. De overige vijf komen eind augustus online, dus hou de Pricewatch in de gaten voor de uitgebreide bevindingen van alle deelnemers.

Tijdens het event zijn ook filmopnames gemaakt. Heb je geen tijd om alle toekomstige user-reviews door te spitten? Bekijk dan hieronder de video van het kick-off-event. Hierin word je in één keer door alle deelnemers en Trek zelf bijgepraat over alle geteste Trek-e-bikes.