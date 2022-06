Maak kans op Googles Nest Cam & Nest Doorbell in Smarthome Heroes-testpanel

Huizen worden steeds slimmer, en mensen met smarthomeproducten in hun huis steeds talrijker. Dat laatste gaat ook op voor de Tweakers-community. Sterker, bijna elke tweaker heeft wel een smarthomeproduct in zijn huis, en op het forum - bezocht door zowel beginnende als ervaren gebruikers - wordt dagelijks veel gepost in de diverse subtopics over aanverwante onderwerpen. Daarom is Tweakers Partners op zoek naar echte Smarthome Heroes: acht tweakers die staan te popelen om de nieuwe Google Nest Cam en Google Nest Doorbell te testen en te integreren in hun (smart) huis.

Een aantal jaar geleden was er nog een (gezonde) dosis scepsis met betrekking tot slimme speakers, deurbellen met camera’s, verlichting die zich aanpast aan de ondergaande zon en sloten die op afstand met de smartphone open of dicht kunnen worden gedraaid. Vandaag de dag is het voor veel tech-enthousiastelingen allemaal de normaalste zaak van de wereld.

Slimme herkenning

Google Nest-producten bekleden op smarthomegebied een voortrekkersrol. Onlangs introduceerde het bedrijf zijn nieuwe Google Nest Cam en Google Nest Doorbell. Alle nieuwe producten bevatten Googles nieuwe intelligente functies waarmee bepaalde elementen in beeld direct kunnen worden herkend. Camera's beginnen met opnemen zodra ze pakketjes, dieren, personen en voertuigen in beeld herkennen. Je hebt ook de optie om activiteitszones te maken, zodat niet alles dat aan de overkant is te zien ook wordt opgenomen. Dit gebeurt via het apparaat zelf en niet via het internet, voor snelle verwerking en meer privacy.

De deurbel van Google (het 2021-model) is opnieuw ontworpen. Er zijn nu twee versies van: één die werkt met de bedrading van gewone deurbellen en een model dat op een batterij werkt. Het laatstgenoemde model heeft een oplaadbare batterij die je ook aan de bedrading van je deurbel vast kunt maken zodat hij altijd wordt opgeladen. De gemiddelde gebruiker zou met één batterijlading zo'n tweeënhalve maand vooruit kunnen. Je kunt je slimme Google Nest-speaker desgewenst gebruiken om geluid te produceren als er iemand aanbelt, of je Google Nest Hub gebruiken om te zien wie er voor de deur staat wanneer er wordt aangebeld. De deurbel heeft een hdr-camera zodat je zowel in het licht als in het donker alles goed zou moeten zien, met een kijkhoek van 145 graden.

Ook de Google Nest Cam is zowel bedraad als met de meegeleverde oplaadbare batterij te gebruiken. Je kunt hem buiten plaatsen – net als de Doorbell is hij grondig getest onder de meest zware weersomstandigheden, zo blijven de camera’s actief tot 20 graden onder nul - maar hij kan ook binnen worden gebruikt. De hdr 1080p-camera belooft goed zicht in het donker en bij omstandigheden met licht, en ook als een felle zon op de lens schijnt. Opslag van data gebeurt in de cloud, waarbij drie uur opslag gratis is. Willen gebruikers meer, dan kunnen ze voor 5 euro per maand een Nest Aware-abonnement nemen voor alle slimme camera’s. Mocht internet tijdelijk wegvallen, dan slaat het apparaat een uur lang automatisch de content op. De acht testers krijgen allemaal 1 jaar het Nest Aware-abonnement gratis.

Zo doe je mee met het Smarthome Heroes-testpanel

Tweakers Partners is tweeledig op zoek naar communityleden die de Google Nest Cam en Google Nest Doorbell als set willen testen. Enerzijds zijn we op zoek naar tweakers die op reguliere wijze beide slimme Google-producten willen testen en hun bevindingen willen opschrijven in een review. Daarnaast zijn we op zoek naar twee trotse communityleden die het vetste, gaafste, meest inspirerende huis op het gebied van smarthome aan de wereld willen tonen. Tweakers Partners brengt deze twee tweakers - onder de naam Smarthome Heroes - een bezoekje om hun huis te filmen. Zo mogen de twee leden vol trots een rondleiding geven langs hun smarthome -oplossingen en laten zien hoe zij de Google Nest Cam & Doorbell zouden integreren in hun huidige smart home.

In beide gevallen mogen de deelnemers de Google Nest Cam en Google Nest Doorbell na afloop houden.

Let op: als je je opgeeft voor het testpanel én voor Smarthome Heroes dien je een aantal foto’s of meer informatie van je slimme huis te mailen naar concepts@tweakers.net. Zo kunnen wij beoordelen hoe gaaf en inspirerend je smarthome is en of je kans maakt om als Hero uit de bus de komen. Daarnaast ben je 21 of 22 september 2021 beschikbaar om de video bij jou thuis op te nemen!

Algemene voorwaarden acties

Je Tweakers-account moet vanaf 29 augustus 2021 actief zijn.

Meedoen kan tot en met 06 september 2021 09:00u, alleen via de poll (en via de e-mail als je ook mee doet met Smarthome Heroes). Je kunt één keer aan de poll deelnemen. Als je alleen meedoet met het testpanel hoef je dus geen e-mail te sturen.

Winnaars krijgen uiterlijk 07 september 2021 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Winnaars van het testpanel zijn bereid en beschikbaar om in de twee weken na ontvangst het product te testen en een uitgebreide review te publiceren in de Tweakers Pricewatch.

Winnaars van het testpanel én Smarthome Heroes zijn bereid en beschikbaar om in de twee weken na ontvangst het product te testen en een uitgebreide review te publiceren in de Tweakers Pricewatch. Daarnaast is de winnaar 21 of 22 september 2021 beschikbaar voor de video opname.

Winnaars dienen allemaal zelf (indien gewenst) het Nest Aware-abonnement aan te maken. Zij krijgen 50 euro op hun rekening gestort als zij dit abonnement willen. Nadat Tweakers Partners de factuur heeft ontvangen als bewijs van afname abonnement zal het geld worden overgemaakt.

Voor de draaidag van de video opname geldt het volgende: De geldende coronamaatregelen worden nageleefd en vooraf wordt een PCR test uitgevoerd die wordt aangeboden door Tweakers.

Na de testperiode mogen de winnaars de producten houden.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Medewerkers van Tweakers en Google zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net worden ingediend.