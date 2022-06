Shopfilter actief in het prijsoverzicht - Development-iteratie #215

Development-iteratie #215 is afgerond. In deze sprint hebben we nog een aantal mooie verbeteringen doorgevoerd aan het filteren op winkels. Het shopfilter is beschikbaar gemaakt bij de prijsweergave en we hebben het laden van banners verbeterd. Hieronder lees je wat er allemaal is veranderd.

Filters in het prijsoverzicht

Nadat we eerder dit jaar de eerste versie van het shopfilter beschikbaar stelden in de Pricewatch, kregen we veel feedback hierop binnen van de gebruikers. De meest gehoorde wens was dat het ook mogelijk zou moeten zijn om het filter te laten werken in het overzicht van prijzen in de Pricewatch. Zover is het nu; het filter kan worden ingesteld bij het prijsoverzicht. De winkels die je niet wilt zien, verdwijnen niet, maar worden getoond onder de lijst met winkels die je wel wilt zien.

Shopfilter bij het prijsoverzicht

Het filter heeft nu nog geen koppeling waarmee de bij het productoverzicht gekozen instelling meeverhuist naar de prijsweergave. Die willen we nog toevoegen. Wel wordt een gekozen uitsluiting in het shopfilter nu onthouden als je verdergaat met zoeken naar producten in een andere categorie. Ook bij herhaalbezoek worden de eerder geselecteerde shops die je niet wilt zien, weer aangegeven. Dit werkt alleen als je ervoor kiest om winkels niet te zien.

Daarnaast is ook op zowel het product- als het prijsoverzicht de mogelijkheid gecreëerd om te zoeken op de winkelbeoordeling. Hiermee kun je bijvoorbeeld alleen producten en prijzen in beeld krijgen van webshops die vier of meer sterren gemiddeld scoren. De interactie is ook hier weer zo dat de winkels die je hiermee wegfiltert, getoond worden onder de lijst met winkels die je wel wilt zien. Ook hier worden eerder gekozen opties nog niet onthouden en gaan ze nog niet mee van het productoverzicht naar het prijsoverzicht.

Altijd ruimte reserveren voor de 'top'-banner

Het is zowel jullie als ons al jaren een doorn in het oog dat zodra banners laden, de inhoud van de pagina kan verspringen. Dat komt doordat we de banners 'asynchroon' inladen. Dat heeft voordelen; er is tenslotte geen goede reden om niet alvast iets met de pagina te kunnen doen. Het heeft echter vooral bij de banner bovenaan vaak tot gevolg dat de inhoud van de pagina verspringt en dat kan natuurlijk net gebeuren op het moment dat je wilde klikken op een nieuwsbericht bijvoorbeeld.

Er is in de loop van de jaren diverse keren gevraagd om dan gewoon de desbetreffende ruimte alvast te reserveren. Het probleem dat we daarmee hadden, en deels nog steeds hebben, is dat we niet zeker zijn dat er een banner komt en als er een banner komt, hoe hoog die is. Er kunnen in de desktopweergave banners met drie verschillende hoogtes komen. Kortom, we moesten kiezen uit een aantal kwaden. Enerzijds was er de keuze om ruimte te reserveren die misschien niet gebruikt wordt en dan 'loos' is. Anderzijds waren er keuzes voor twee varianten van verspringen; als een banner geladen wordt of juist als de gereserveerde ruimte uiteindelijk niet gebruikt zou worden.

We hebben die keuze opnieuw bekeken en nu toch besloten om ruimte te reserveren. Er wordt nu de middelste, de gebruikelijkste, maat gereserveerd. Mocht de grotere maat geladen worden, dan zal er alsnog een beetje verspringing zijn, maar minder dan voorheen. Als de kleinere maat wordt geladen, dan wordt die in de hoogte van het geserveerde vlak gecentreerd zodat er verder geen verspringing plaatsvindt. Om te voorkomen dat er een groot wit vlak bovenaan staat, wordt er een alternatief getoond ter opvulling van de ruimte. Dit is een 'lichtgewicht' banner, zonder bewegende delen, die we zelf beheren. Deze zal in de praktijk bestaan uit interne aankondigingen, zoals een melding dat er een nieuwe Best Buy Guide live is gezet of een aankondiging van een evenement.

Voorbeeld van een 'lichtgewicht' banner

En verder…