DPG Media lanceert Fix the Glitch-challenge. Spot en fix de fouten in de code

Veel van de Tweakers-bezoekers zijn werkzaam in de IT of hebben er logischerwijs affiniteit mee. Voor deze brede doelgroep van tech-enthousiastelingen is de Fix The Glitch-challenge in het leven geroepen. Middels deze spannende uitdaging kunnen bezoekers op diverse look-alike-websites van DPG Media glitches spotten om ze vervolgens te fixen. Ga jij de uitdaging aan?

DPG Media is het grootste mediabedrijf van de Benelux en actief in drie landen: Nederland, België en Denemarken. DPG Media informeert, inspireert en entertaint met merken als Donald Duck, Qmusic, De Morgen, De Volkskrant, NU.nl, Tweakers (uiteraard!), VTM, Independer, Het Laatste Nieuws en ga zo maar door. De merken van DPG Media komen daarmee al decennia lang dagelijks over ‘de vloer’ bij miljoenen Nederlandse, Belgische en Deense huishoudens.

In alle eerlijkheid: de genoemde merken zijn aan de spreekwoordelijke goden overgeleverd zonder DPG Media IT, de IT-afdeling van DPG Media. Met meer dan 500 ontwikkelaars, business-analisten, product eigenaren en scrum masters wordt keihard gewerkt aan de manier waarop DPG Media dagelijks via websites en applicaties content aanbiedt aan miljoenen lezers, kijkers en luisteraars, en worden voortdurend de resultaten voor adverteerders geanalyseerd. Daarvoor werkt DPG Media IT met de allernieuwste technologie en met eigen tools zoals MASL. Op de blog van DPG Media IT vind je veel informatie over de uitdagende projecten waaraan deze specialisten werken.

Glitches in de code

In de Fix the Glitch-challenge, op een speciaal ontworpen interactieve website, is het de taak aan bezoekers met verschillende skills - of je nu een achtergrond hebt in backend, frontend of mobile, of gewoon een natuurtalent bent - om opzettelijk door DPG Media IT gecreëerde glitches in de code van verschillende bekende platformen of websites te spotten en te herstellen. Oftewel; If you know what to fix, you know how to build.

Fix the glitches en win een Tweakers Plus-abonnement

De Qmusic-glitches staan nu live. Binnenkort zullen er ook uitdagende glitches verschijnen van andere DPG Media-merken. Op deze manier krijg je een beeld van wat men bij DPG Media IT doet en wie weet kan het bedrijf jou binnenkort wel als nieuwe IT-collega in Nederland of België verwelkomen. Succes met de glitches! Let op: de glitches kunnen alleen via je desktop worden benaderd.

Lukt het jou om de glitches te spotten en te herstellen? Dan ben je misschien wel een van de tien winnaars van een Tweakers Plus-jaarabonnement! In aanvulling op het bestaande aanbod van nieuws en reviews brengt de redactie met Tweakers Plus uitgebreidere nieuwsberichten, diepgaande achtergrondverhalen, how-to's en interviews. Speciaal voor degenen die op zoek zijn naar meer verdieping, duiding van actuele onderwerpen en gesprekken met experts.

Goed om te weten: deze challenges zijn gebaseerd op ‘echte’ glitches waar de IT-medewerkers van DPG Media IT tijdens hun dagelijkse werkzaamheden op stuiten, van klein tot groot. Mocht je vragen of opmerkingen hebben over Fix the Glitch, stuur dan een e-mail naar concepts@tweakers.net.

Algemene voorwaarden acties

Je Tweakers-account moet voor 5 september 2021 geactiveerd zijn.

Kans maken op de prijs kan tot en met 21 september 2021, alleen door het oplossen van alle drie de Qmusic-glitches.

Winnaars krijgen uiterlijk 22 september 2021 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

Winnaars worden geselecteerd op basis van het volledig uitspelen van de drie glitches. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Medewerkers van Tweakers, DPG Media IT en DPG Media zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.