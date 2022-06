Forumthema's op de frontpage, wijzighistorie reacties - Dev-iteraties #227/228

Inmiddels hebben we d​​​​​evelopment-iteraties #227 en 228 afgerond. In deze periode zijn er op diverse plekken op de site verbeteringen doorgevoerd. Hieronder lees je wat er allemaal is veranderd.

Forumthema's op de frontpage

Uit de community horen we regelmatig dat het jammer is dat er op de frontpage niet meer aandacht is voor het forum. Sommige trouwe bezoekers van het forum geven dit aan als reden dat ze de frontpage eigenlijk niet gebruiken.

Vanuit dat inzicht zijn we gaan kijken hoe we het forum een podium op de frontpage kunnen geven. Op basis van een aantal experimenten die we daarvoor deden, tonen we sinds kort een nieuw blok op de frontpage.

Nieuw forum blok op de frontpage

In dit blok lichten we een thema op het forum uit met daarbij een lijst van de populairste topics op het forum. Hiermee kunnen we ook op de frontpage beter inspelen op de actualiteit die het forum biedt. Heb je ideeën voor onderwerpen om uit te lichten, laat het dan weten in de reacties.

Wijzighistorie van reacties

Een functie die op het forum al lange tijd beschikbaar is, is het inzien van de wijzighistorie van een multi-auteur-topic-start. Ook voor de crew is de mogelijkheid om de wijzighistorie in te zien van waarde. Dat geeft de moderators de mogelijkheid om bij discussies soms te kunnen ingrijpen.

Een soortgelijke functie is nu ook beschikbaar bij reacties op nieuwsberichten. Als je een reactie hebt gewijzigd, zie je in je reactie het linkje 'Bekijk wijzigingen'. Van daaruit kom je op een aparte pagina met de reactiehistorie. Op die pagina zie je je originele bericht en daarboven de verschillende wijzigingen die je hebt gemaakt op je bericht.

Frontpagebètatest

De frontpagebètatest is gestart. Meedoen is alleen mogelijk met een account. De gegeven opt-in bewaren we op accountniveau, zodat je op elk apparaat meedoet met de test. Als je nog geen account hebt, kun je dat aanmaken via de registreerpagina.

Je kunt meedoen aan de test door in te loggen en de toggle op 'ja' te zetten op de bètafeaturespagina in je profielinstellingen. Mocht de frontpage toch niet werken, dan kun je deze weer uitzetten door de toggle naar 'nee' te schuiven. Het is belangrijk om zo lang mogelijk de frontpage te gebruiken. Op die manier kun je wennen aan de nieuwe lay-out en zien we ook 'echt' gedrag terugkomen in de data.

Bètatest aanzetten

Lees in de .plan van vorige week de achtergrond van de bètatest.

En verder

We hebben de UI van het aanpassen en verwijderen van prijsalerts op de wenslijst verbeterd.

De vergelijkers voor energie en alles-in-één-pakketten die we in de Pricewatch toonden, zijn verwijderd.

De devs hebben weer traditioneel een dagje bugs geplet. Deze bugs zijn onder andere gefixt: De 'timer' van een V&A-veiling begon al te lopen bij het opslaan van een advertentie; ook als deze nog onder embargo stond en nog niet geactiveerd was. Het uploaden van afbeeldingen bij een advertentie kon soms fout gaan zonder dat de user daar een juiste foutmelding kreeg. Als een shop wordt verwijderd uit de Pricewatch, dan zorgde dat voor problemen bij gebruikers met deze shop in hun shopfilter. Productlistings werden voor hen daardoor onbruikbaar.



Update 4 maart 2022 - 10.45 uur:

In de tekst stond verkeerd uitgelegd hoe de wijzighistorie op het forum werkt. Dat is nu gecorrigeerd.