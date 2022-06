Doe mee aan de (opt-in) frontpage-bètatest

Het doel van de nieuwe frontpage

De huidige frontendset-up van Tweakers is verouderd en moet toekomstvast gemaakt worden. De frontend die we voor ogen hebben, vormt een moderne, op componenten gebaseerde interface, die de ontwikkeling van nieuwe functies versnelt en verschillende thema’s mogelijk maakt. Deze vernieuwing kunnen we op twee manieren aanpakken:

meer dan drie jaar achter de schermen werken om Tweakers helemaal aan te passen aan de nieuwe frontendset-up; beginnen met een gedeelte van de website en de wijzigingen geleidelijk uitrollen.

We hebben ervoor gekozen om te beginnen met een gedeelte van de website. Zo kunnen we de website stapsgewijs aanpassen aan een nieuwe lay-out en de opgedane kennis meenemen naar het volgende deel. Als startonderdeel hebben we de frontpage van Tweakers gekozen; daar willen we de ervaring op een aantal gebieden verbeteren.

Het belangrijkste is dat we van de frontpage het best mogelijke toegangspunt voor de verschillende onderdelen van Tweakers maken. Deze pagina heeft veruit het grootste bereik en is de ‘etalage’ voor de andere onderdelen van de website. Daarnaast is er, na de uitbreiding van de reviewredactie vorig jaar september en met de komst van Tweakers Plus, meer uitgebreide content. Deze content willen we beter zichtbaar maken voor de eindgebruiker. De huidige frontpage biedt weinig mogelijkheden om deze artikelen uit te lichten.

Welke stappen hebben we hiervoor genomen?

Voor dit ontwerp en de opzet van de bètatest zijn we niet over één nacht ijs gegaan, er zijn veel verschillende validatiemethoden ingezet om het ontwerp te toetsen. Hoe we hier zijn gekomen, kun je lezen in het .plan over de lessen die we geleerd hebben van de afgelopen A/B-test.

Na het publiceren van dat .plan hebben we een alfatest gedaan om de bètavariant intern (HQ en crew) goed te testen en hebben we alle situaties meegenomen in de test. We hebben de feedback hiervan verwerkt en een aantal mogelijke verbeterpunten genoteerd om nog te valideren.

Het doel van de bètatest

Met de bètatest willen we kijken of het gebouwde ontwerp aansluit bij ‘het grote publiek’. Hierin willen we zoveel mogelijk deelnemers hebben en verzamelen we zoveel mogelijk kwalitatieve en kwantitatieve feedback. De kwalitatieve feedback komt binnen via het forumtopic en feedbacksurveys (tevredenheidsscore en open feedback) en de kwantitatieve feedback zijn de harde metrics. Denk aan conversie en clicks op bepaalde elementen. Al deze vormen van feedback worden tijdens de test verzameld en waar nodig wordt de feedback verwerkt. Deze kwantitatieve en kwalitatieve data bundelen we en op basis hiervan bepalen we of dit het definitieve ontwerp is of dat er nog aanpassingen gedaan moeten worden.

Hoe kan ik meedoen?

Meedoen is alleen mogelijk met een account. De gegeven opt-in bewaren we op accountniveau, zodat je op elk apparaat meedoet met de test. Als je nog geen account hebt, kun je dat aanmaken via de registreerpagina.

Je kunt meedoen aan de test door in te loggen en de toggle op ‘ja’ te zetten op de bètafeaturespagina in je profielinstellingen. Mocht de frontpage toch niet werken, dan kun je deze weer uitzetten door de toggle naar ‘nee’ te schuiven. Het is belangrijk om zo lang mogelijk de frontpage te gebruiken. Op die manier kun je wennen aan de nieuwe lay-out en zien we ook ‘echt’ gedrag terugkomen in de data.

Bètatest aanzetten

Het kan voorkomen dat bepaalde custom-css-snippets niet werken. Er zijn door de nieuwe frontendset-up veel css-classes veranderd.

Hoe kan ik feedback achterlaten?

Naast de feedback die je levert met je gebruik, kun je ons ook laten weten hoe je denkt over het bètaontwerp. Dat kan op twee manieren:

Het bètatest-forumtopic, Via deze Google Forms.

Voor de feedback maken we gebruik van een Google-formulier, omdat dit een prettige en voor iedereen toegankelijke manier is om alle informatie te verzamelen. De verzamelde data wordt uitsluitend gebruikt voor de analyse en is alleen toegankelijk voor Tweakers. De gegevens worden gehost in Google Workspace op een server in Europa. De achtergelaten feedback is waardevol voor ons om te kijken op welke vlakken we het ontwerp van de frontpage verder kunnen verbeteren.

Hoe is het bètaontwerp tot stand gekomen?

Tijdens de A/B-test hebben we veel en sterk uiteenlopende feedback gekregen op het ontwerp. Het is natuurlijk grotendeels een kwestie van smaak en smaken verschillen. Daarbij komt dat de frontpage dagelijks veel gebruikers heeft. Omdat het onbegonnen werk is om een ontwerp te maken dat aan de wensen van al die gebruikers voldoet, zoeken we naar een goede balans voor deze pagina. Tijdens de test zagen we op bepaalde onderdelen in het bijzonder veel feedback binnenkomen:

De informatiedichtheid is lager dan bij de huidige frontpage. De letters van de nieuwsitems zijn te groot. Het openklappen van de tracker heeft tot gevolg dat de frontpage slechts deels zichtbaar is; de rest verdwijnt achter een scroll.

We hebben deze aandachtspunten verwerkt in een nieuwe versie van de frontpage. Er zijn meer artikelen zichtbaar boven de vouw en we hebben het lettertype verkleind van 16 naar 14px. De tracker hebben we voor de frontpage-bètatest buiten beschouwing gelaten. De tracker is erg oud en dat ‘inhacken’ voor de bètatest brengt te veel mogelijke complicaties met zich mee. Daarom hebben we besloten hem op de frontpage voor nu uit te schakelen tot we een goede implementatie kunnen neerzetten.

TL;DR

De frontpage bètatest is gestart. Je kunt meedoen door (met een ingelogd account) de betafeatures in je instellingen te bezoeken en de toggle op ‘ja’ te zetten. We zijn erg benieuwd naar jouw bevindingen, dus laat je feedback achter in het feedbacktopic of via Google Forms.