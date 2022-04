Uitbreiding prijsalert met levertijd - Development-iteratie #223/224

Tussen alle feestdagen door is development-iteratie #224 afgerond. In deze en de vorige sprint hebben we de prijsalert uitgebreid met levertijdfunctionaliteit en hebben we wat ongebruikte functionaliteit verwijderd. Hieronder lees je wat er allemaal is veranderd.

Prijsalert uitgebreid met levertijd

In de afgelopen sprints heeft een deel van het devteam hard gewerkt om bij prijsalerts rekening te houden met de maximale levertijd. Met deze uitbreiding op de huidige prijsalerts is het nu mogelijk om teleurstelling te voorkomen als een product wel in prijs is gedaald, maar niet goed leverbaar is.

Levertijdalert

Door de checkbox 'Leverbaar binnen 5 dagen' aan te vinken bij het instellen van een prijsalert, krijg je alleen een seintje als het product voldoet aan jouw eisen wat prijs en levertijd betreft.

Verwijderen weergavevoorkeuren

Omdat Tweakers al even bestaat, zijn er in de loop der jaren allerlei features ontwikkeld om de website naar ieders smaak te maken. Deze wildgroei aan features maakt het verder ontwikkelen en onderhouden van de website complexer en vertraagt het proces. Hierop hebben we besloten om ongebruikte darlings te gaan killen. In de afgelopen sprint hebben we er zeven verwijderd: vijf interne functies en twee gebruikersvoorkeuren die door minder dan één procent van de actieve gebruikers waren aangezet.

De twee verwijderde opties zijn:

De vaste menupositie. Deze is nu 'fixed' en blijft altijd zichtbaar aan de bovenkant van je scherm. Aangepaste schermgrootten. De lay-out van de pagina past zich aan aan de schermgrootte die je gebruikt.

Update frontpagebètatest

In de afgelopen weken hebben we zoals aangekondigd het ontwerp voor de bètatest van de frontpage uitvoerig getest op HQ en met de crew. De feedback en bugs worden nu gebundeld, geprioriteerd en verwerkt. Na het verwerken van de feedback kan de bètatest beginnen. Hiervan houden we jullie op de hoogte. Wil je meedoen aan de bètatest, dan kun je je inschrijven voor bètafeatures via je profielinstellingen of meld je aan via de poll hieronder, dan krijg je een seintje als we beginnen.

Update verwijderen inactieve accounts

Eind november kondigden we aan dat we oude, inactieve accounts op Tweakers gaan verwijderen. Om eigenaars van deze accounts toch in staat te stellen hun account te behouden, sturen we een aantal mails ter herinnering. Inmiddels zijn twee van deze herinneringen verstuurd; binnenkort volgt een laatste. Daarna gaan we deze accounts daadwerkelijk verwijderen en anoniem maken.

Wil je dat jouw account zelfs na vijf jaar inactiviteit bewaard blijft? Dan kun je dat aangeven door middel van een opt-in in de accountinstellingen.

