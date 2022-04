Oproep testpanel: help een n00b uit je omgeving, met SuperWifi van KPN

Als jij toevallig iemand kent die een KPN-abonnement heeft maar nog niet over de KPN SuperWifi-punten beschikt, dan komt dat goed uit. Tweakers Partners en KPN organiseren een origineel testpanel waarin vijf tweakers de bekende witte ‘schotels’ mogen weggeven aan een vriend, familielid of buurman die de beste wifi-verbinding in het hele huis goed kan gebruiken.

KPN belooft dat iedereen - van je op leeftijd zijnde schoonmoeder tot je onhandige overbuurman - in staat is om de SuperWifi-punten zelf te installeren. Aan de Tweakers-community de taak een technisch minder goed onderlegde vriend of familielid hiervoor te selecteren. Als bedankje krijgen de vijf deelnemende tweakers een Bol.com-cadeaubon ter waarde van 100 euro.

Het zal voor menig tweaker een bekend gegeven zijn: smekende appjes, mailtjes of telefoontjes van paniekerige vrienden en familieleden (veelal liefkozend tot n00bs bestempeld) die erover klagen dat hun internet niet goed werkt. Met daarbij de vraag of je niet even langs kunt komen om te kijken waar het aan schort. Nu zijn de communityleden nooit te beroerd om een helpende hand toe te steken of tips en trucs te delen, maar het zou natuurlijk fijn zijn als mensen zelf hun wifi werkend krijgen. Met de Wifi Manager en KPN SuperWifi zou dat volgens KPN een fluitje van een cent moeten zijn.

KPN gooit momenteel hoge ogen met SuperWifi, een kit waarmee je je KPN-modem kunt aanvullen met een of meerdere steunpunten die tezamen een apart mesh-netwerk kunnen vormen. De SuperWifi-punten ondersteunen de 802.11ac-standaard (Wi-Fi 5), evenals band-steering waarmee clients automatisch optimaal over de 2,4GHz- en 5GHz-band worden verdeeld. Elk SuperWifi-punt heeft één ethernetpoort. Je kunt een (tweede) gastnetwerk aanmaken op zowel 2,4GHz als 5GHz.

Belangrijk is de Wifi Manager, een online tool waarmee consumenten thuis hun wifi kunnen optimaliseren. Deze tool helpt je na te gaan hoeveel SuperWifi-punten je eventueel nodig hebt. Als je al over die punten beschikt, geeft de tool uitleg over hoe je je huidige set-up beter kunt instellen en externe factoren zoals stoorbronnen en oude devices kunt elimineren. Hardware Info legde de SuperWifi-punten van KPN al eens op de pijnbank en daarbij kwamen ze goed uit de bus. Nu is het aan vrienden en familieleden van Tweakers-communityleden om te ervaren of de online tool inderdaad een goed hulpmiddel is en of de installatie van SuperWifi daadwerkelijk zo eenvoudig en vlot verloopt.

Zo doe je mee met het KPN SuperWifi-testpanel

Tweakers Partners en KPN geven vijf Tweakers-communityleden de mogelijkheid een n00b aan te wijzen die met SuperWifi aan de slag mag. Het is daarbij handig als het een n00b betreft met een woning met meerdere verdiepingen en matig draadloos internet of internet (van KPN) dat wel een upgrade kan gebruiken, want daarbij komt SuperWifi het best tot zijn recht. Ter plaatse moet de bewoner de WiFi Manager van KPN doorlopen. Die checkt of, hoe en waar de wifi-dekking kan worden verbeterd. Heb je als tweaker een n00b in je omgeving die aan deze voorwaarden voldoet, stuur dan een mail naar concepts@tweakers.net met daarin de naam van degene die je SuperWifi 'cadeau' wil doen, en leg ook uit waarom die persoon ervoor in aanmerking komt.

Als je geselecteerd wordt, laat je de n00b in kwestie KPN SuperWifi zelf installeren terwijl jij toekijkt. Mocht hij of zij er echt niet uitkomen, dan kan een helpende hand worden geboden, maar het is de bedoeling dat de leek in kwestie de installatie zoveel mogelijk zelf voltooit. De ervaringen die de bevriende n00b tijdens de installatie ondervindt, worden vervolgens door jou in een speciaal forumtopic gedeeld. Als bedankje voor hun goede daad krijgen de vijf deelnemende tweakers een Bol.com-cadeaubon ter waarde van 100 euro.

Wil jij een bevriende n00b uit de brand helpen met SuperWifi van KPN? Poll Ja, ik het lijkt me leuk om iemand uit mijn omgeving te selecteren voor SuperWifi van KPN

Nee, ik laat deze actie aan me voorbijgaan.

De opties zijn uitgeschakeld omdat de deelname gesloten is

Algemene voorwaarden acties

Je Tweakers-account moet voor 5 januari 2022 actief zijn.

Meedoen kan tot en met 13 januari 2022, alleen via de poll en door het sturen van een email. Je kunt één keer aan de poll deelnemen.

Winnaars krijgen uiterlijk 14 januari 2022 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

Winnaars worden at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Winnaars zijn bereid en beschikbaar om in de twee weken na de installatie van de SuperWifi-punten hun ervaringen te delen in het forumtopic.

Winnaars ontvangen een Bol.com-cadeaubon ter waarde van 100 euro. De bevriende n00b ontvangt het SuperWifi-punt als bedankje voor het testen.

Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers.

Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

Medewerkers van Tweakers en KPN zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.